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向德恩事件後 軍人效忠中共誓約書違法 擬擴及民眾

記者洪哲政、蕭雅娟／台北8日電
向德恩（右）在邵維強（左）利誘下，不僅每月收取中共提供的內應費，還穿著軍服簽下有辱軍魂的「投降承諾書」。(圖：民眾提供)
向德恩（右）在邵維強（左）利誘下，不僅每月收取中共提供的內應費，還穿著軍服簽下有辱軍魂的「投降承諾書」。(圖：民眾提供)

2020年陸軍上校向德恩遭中共吸收簽署效忠「誓約書」並合影為證，經法務部邀國安局、陸委會等單位研議，認為非但現役軍人涉此行為有罪，也應修法禁止包括退役軍人在內的民眾藉此效忠中共，研議擬於國家安全法增訂刑事處罰。

向德恩遭有退役軍官背景的金門旅行業者邵維強吸收，簽下中共「誓約書」，收取中共每月3萬元台幣（約980美元）賄賂，一審宣判後，軍方認為判刑太輕，高雄地檢署已提上訴。

向德恩案出現共諜滲透的新樣態，讓被吸收者簽署「共軍進城不作為」的宣誓效忠書，供發展組織者作為中共領取相關款項的依據，檢方即查獲邵、向兩人持書面合影的照片。

因應現役軍人效忠中共的行為樣態，法務部今年2月邀集國安局、陸委會與法務部調查局及包括台北、新北、金門等檢察署討論，都認為宣誓效忠中共的行為不限於現役軍人，建議由國家安全法研議增訂相關刑事處罰，由法務部審酌中，目前尚未提出。

對於傳出將修法禁止民眾藉此效忠中共，並科以刑事罰，朝野立委包括民進黨立委蔡適應、國民黨立委陳以信昨天均表達反對立場，認為須尊重人權與多元自由民主的基本立場，頂多可處行政罰。

法務部昨晚指出，今年2月確有召開會議針對現役軍人討論此議題，研擬修法國家安全法及陸海空軍刑法，但非現役軍人部分涉及民眾言論自由及國家安全，須審慎研議，會議中則無討論非現役軍人部分，也未做成決議。

向德恩在邵維強利誘下，簽下「投降承諾書」。(圖：民眾提供)
向德恩在邵維強利誘下，簽下「投降承諾書」。(圖：民眾提供)

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