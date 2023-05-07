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美比照烏克蘭提供軍援 藍委：暗示台即將面臨戰爭？

記者屈彥辰、周佑政／台北7日電
國民黨立委洪孟楷說，美國擬比照對烏克蘭軍援方式供台軍援，「難道是暗示台灣即將面臨戰爭危險？」（本報資料照片）
國民黨立委洪孟楷說，美國擬比照對烏克蘭軍援方式供台軍援，「難道是暗示台灣即將面臨戰爭危險？」（本報資料照片）

美國拜登政府擬比照軍援烏克蘭模式，提供台灣軍援，國民黨立委說，烏克蘭已是戰爭爆發的國家，「難道美方是暗示台灣即將面臨戰爭危險？」此外就算美國要無償軍援台灣，台美雙方也應先就軍援內容達成共識。

國民黨立委洪孟楷說，美國擬比照對烏克蘭軍援方式供台軍援，但烏克蘭已是戰爭爆發的國家，「難道是暗示台灣即將面臨戰爭危險？」

國民黨立委陳以信表示，台灣不是烏克蘭，美國協助烏克蘭的模式不見得能百分之百引用到台灣。過去軍購是台方提出需求，由美方評估，再經過程序完成對美軍購，現在美方的做法是反其道而行，美方自行評估台方有哪些軍需，再來提供，「這時雙邊的溝通非常重要」，應先清楚了解軍援項目，才會是成功的軍事協助。

國民黨立委江啟臣表示，軍援分成無償軍援跟貸款，若是無償軍援，要看美國能夠馬上提供的品項是什麼，現在很多台方採購的武器還在排隊，美國也跟台方講「做不出來」。5億美元軍援是不是「加價出售」，因原本的軍售武器做不出來，「加了價後就能加快或加量出貨？」就算美國要無償軍援台灣，台美雙方也應先達成軍援內容的共識。

烏克蘭 國民黨 拜登

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