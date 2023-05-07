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美援台軍備 專家：可能給不對稱戰力「混合套餐」

記者張文馨、蔡晉宇、林縉明、陳敬丰／台北7日電
圖為一批批軍需準備從美國德拉瓦州多佛空軍基地被送往烏克蘭，補給烏國對俄戰線。(取材自美國國防部)
圖為一批批軍需準備從美國德拉瓦州多佛空軍基地被送往烏克蘭，補給烏國對俄戰線。(取材自美國國防部)

彭博資訊5日報導，拜登政府正準備動用「總統撥款權」，提供台灣5億美元規模的軍備。對於美方要提供軍備，總統府並未回應；行政院長陳建仁則說，面對威權的擴張，「我們一定要備戰，才能夠止戰，我們要能戰，才能夠避戰。」

陳建仁說，維持國家的自衛能力相當重要，國防部做出各種努力，比如國艦國造、國機國造，也會與理念相同的國家一起合作，維持亞太地區和平穩定、確保印太地區的自由開放，是大家共同目標，保障自由、民主價值，更重要的是避免威權的併吞、侵略。

黨政人士指出，該議題尚未成熟，台方不宜過多表態，一切對於穩定台海局勢的作為，台方都表示感謝。

國防部指出，總統撥款權是國防授權法案「強化台灣韌性法案」之一，主要內容為提供美軍庫存彌補軍售延遲交運的防衛缺口，對友盟國家相關協助，國防部樂觀其成。

空軍前副司令張延廷認為，美方注意到台海不穩定局勢升高，這是美國強化對盟國或安全盟友承諾，同時因應中共在印太地區軍事擴張，美國強化安全機制，按俄烏戰爭經驗，應會以無人機、刺針飛彈、精準彈藥等不對稱戰力軍備品項為主。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲說，隨著印太地區局勢改變，中共軍事擴張讓盟友備受威脅，美方已將台灣列為非北約主要盟國，因此強化對台軍事援助將可提高防衛能力與區域安全。

至於美國可能提供台灣的軍援品項，蘇紫雲舉例，5億美元約可購買3000枚標槍飛彈或6000枚刺針飛彈，或是500枚魚叉反艦飛彈，或120枚愛國三型飛彈，預計會以精準彈藥為主，但可能「混合套餐」，不會只有單一的項目。

蘇紫雲認為，這次軍援應該會以不對稱戰力為主，中共戰機數量多，應多囤一些飛彈數量，用飛彈補強戰機數量不足問題，可以提高局部高空與海上強度。

民進黨立委羅致政表示，美方提供台灣軍事援助的可能決定，反映的是美國跨黨派、跨行政立法部門的共識，希望能更快通過相關政策，來因應大陸對台的威脅。美國援台軍備對台軍事有很大助益，在政治意義上則凸顯美國將台灣視為盟友關係。

國防部 中共 拜登

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