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賴兩岸論述反共不反中 侯營：務實台獨式和平怎麼做

台灣新聞組／台北7日電
副總統賴清德（圖中）6日回母校新北市萬里國小參加111周年校慶表示，2050淨零轉型是台灣的使命。(記者許正宏／攝影)
副總統賴清德（圖中）6日回母校新北市萬里國小參加111周年校慶表示，2050淨零轉型是台灣的使命。(記者許正宏／攝影)

民進黨總統參選人賴清德的兩岸論述備受關注，他已多次表達將延續蔡英文總統「四個堅持」路線，以及「和平保台」立場。據了解，賴陣營與賴清德重要的兩岸與選戰策士近期正討論，未來將更強化賴清德與民進黨「反共不反中」的態度，拚爭取更多中間選民青睞。

親近新北市長侯友宜的人士說，和平是要雙方面，不能單憑想像，侯友宜的和平是「可行的和平」，至少在中華民國的基礎上一步一步來，賴清德的「和平」雖然一樣，但「務實台獨式的和平」要怎麼做？可行性在哪？都該講清楚，而非自說自話。

鴻海創辦人郭台銘則簡單表示，「中華民國永遠不變」。

新竹縣信賴台灣之友會昨在竹北成立，賴清德致詞說，放棄主權換來的和平不是真和平，目前兩岸和平的方式是強化國防力量，要提高國防保護自己，現在最大挑戰就是來自中國大陸的武力威脅，而戰爭沒有贏家，呼籲支持者未來一起為和平奮鬥。

上次總統大選，民進黨主打「抗中保台」訴求收到成效，蔡總統順利連任，但去年九合一選舉綠營大敗後，綠營基層對抗中保台出現疑慮。賴清德競選黨主席期間拋出和平保台說法，日前賴獲得民進黨提名時則強調將延續蔡總統路線，也多次提及「中華民國台灣」與「和平」。

據了解，賴清德重要的兩岸與選戰策士近期多次私下談及，賴競選2024兩岸論述將更聚焦在「和平保台」、「反共不反中」，賴陣營與民進黨核心幕僚都認同這樣的論述方向，認為更能強化賴主張的「民主、繁榮、和平」立場。

至於從抗中保台到和平保台、反共不反中，是否意味綠營兩岸論述出現變化。民進黨人士說，立場一致，當中共武力犯台或軍事威脅時，當然是抗中保台，平時則是努力和平協商，不挑釁、堅守立場，維護區域和平。

據指出，賴清德日前在黨務主管會議上談及，抗中保台、抗共保台所陳述的「抗」是抵抗侵略，而非要和中國對抗。

黨內人士說，未來若團隊內部有共識，更聚焦「反共」非「抗中」，確實是更精準的訴求，也能減少被在野黨做文章的空間。

賴清德 民進黨 中華民國

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