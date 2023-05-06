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巴拉圭推銷5萬噸肉品 準總統通話蔡英文：盼盡速訪台

台灣新聞組╱台北6日電
巴拉圭總統當選人潘尼亞表示，會持續強化巴國與台灣的歷史關係。 (美聯社)
巴拉圭總統當選人潘尼亞表示，會持續強化巴國與台灣的歷史關係。 (美聯社)

蔡英文總統昨天與巴拉圭總統當選人潘尼亞（Santiago Peña）電話會談。潘尼亞表示，期待能盡速訪問台灣與蔡總統會面，盼未來兩國能持續深化交流、共同合作。此外，巴拉圭認為，台灣可以購買該國更大數量的肉類和內臟，2023年目標是5萬噸。

路透報導，潘尼亞稍早前與蔡英文總統舉行20分鐘電話會談，蔡恭賀潘尼亞當選，並盼進一步拓展既有台巴友好邦誼；總統府轉述，潘尼亞期待能盡速訪問台灣與蔡總統會面，盼未來兩國持續深化交流、共同合作。

巴拉圭和中華民國邦誼維繫超過60年，也是台灣在南美洲唯一的邦交國，反對黨候選人艾里格里（Efrain Alegre）在競選期間曾透露外交轉向北京的意願，這場總統大選也被視為台巴邦交生存戰。

台北中國時報引述巴拉圭國家報報導，2022年巴拉圭共向台灣出口了3萬8800噸的牛肉和內臟，國家質量和動物衛生局官員認為2023年設定出口5萬噸給台灣的目標是可以實現的；根據出口報告，巴拉圭肉類出口商在2023年前四個月向近50個國外授權市場出口的肉類總量為9萬5486噸，其中銷台1萬1157噸，占出口總額11％。

巴拉圭駐台大使費卡洛也向國家報表示，與台灣簽署「有機農業生產系統相互承認瞭解備忘錄」後，迎來新的出口機遇。第一批巴拉圭有機糖（芝麻、奇亞籽和糖）預計將於今年第一季度完成向台灣的銷售運輸。

費卡洛強調，2023年是充滿希望的一年，越來越多巴拉圭產品將出口到台灣，尤其是肉類產品出貨量的增長，甚至已取代了巴西或俄羅斯，台灣已經是巴拉圭牛肉和豬肉的第二大出口市場。費卡洛說：「我認為今年我們對台灣的牛豬肉出口將增加10至15％」。

邦交 蔡英文 中華民國

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