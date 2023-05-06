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反制陸威脅 台無人機國家隊罕見逆向建軍

記者程嘉文╱台北6日電
蔡政府2016年上任以來，提出許多國安產業國家隊。(圖：總統府提供)
蔡政府2016年上任以來，提出許多國安產業國家隊。(圖：總統府提供)

中共頻繁對台灣操作「灰色地帶」威脅，而且態樣多元，無人機繞台也成手段。國防部今年2月宣布「無人機國家隊」政策，由民間廠商開發製造5款軍用商規無人機，總訂單號稱3000架、500億元(台幣，下同，約16億美元)，廠商7月底交付的原型機如驗收合格，就投入量產。另外，斥資逾43億的遙控無人機防禦系統已陸續建置。

官員透露，向民間採購無人機不在原本戰力籌建方案內，而是國安會指示新增的需求。不過，民間開發製造五款軍用商規無人機計畫，打破國軍「打裝編訓」的建軍模式，改為評估確認廠商產能，就由軍方埋單，成為國軍武器採購史上，罕見的「逆向建軍」模式。

中共長程無人機最近兩次長時間貼近台灣空域飛行，4月28日，一架TB-001無人機，逆時針繞台一周；5月2日又派出一架BZK-005次改以順時針方向繞台。

共軍大型無人機在遠海長航中角色趨於吃重，淡江大學戰研所助理教授林穎佑說，這些無人機應非擔負攻擊任務，而是扮演觀測、目標獲得、中途導引等角色，很可能其航路下方，也有共軍船艦配合協訓。

他指出，值得台灣關注的是，這類無人機的續航時間很長，台灣如果比照因應有人機，全程派戰機緊貼監控，對飛行員的消耗會更大，且因對方機上沒有飛行員，攔截機藉著飛行動作施壓的效果也比較小。因此對於大型無人機接近，是否應該研擬特有的處置方式，朝野立委都憂心無人機繞台干擾成常態，要求相關單位審慎因應。

預計由民間生產的商規無人機，包括艦載監偵型、陸用監偵型、目獲型、監偵型、微型等五款。經濟部3月21日與七家業者簽約補助研發經費，包括智飛科技、經緯航太、長榮航太、神通資訊科技、自強工程、中光電智能機器人、富蘭登科技。

為防制無人機侵擾，國防部去年度起編列43.5億預算，採購干擾槍與營區式干擾系統。以去年飽遭大陸空拍機騷擾的陸軍而言，將採購232把干擾槍，今年之內全部交貨；經濟部方面也有獎助業者研發無人機反制系統的計畫。

經濟部今年3月21日辦理「經濟部軍用商規無人機研發補助聯合簽約儀式」，並宣示軍用...
經濟部今年3月21日辦理「經濟部軍用商規無人機研發補助聯合簽約儀式」，並宣示軍用商規無人機正式投入設計開發。(圖：經濟部提供)

國防部 共軍 中共

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