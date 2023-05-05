台支援軍事勤務擴大召募民防 學者指政策邏輯兩岸必戰

台北市政府4日舉行2023年全民防衛動員暨災害防救（民安九號）演習實兵演練。（記者胡經周／攝影）

蔡英文總統要求建立全民防衛觀念，中央隨即啟動多元召募年輕民力政策。警政署發文要求全國各警察 局總動員，召募18至40歲熱血青年加入義警或民防行列，有警局發動員警下班時間到捷運站舉牌、發傳單「衝刺業績」。國民黨 立委批評，警察勤務很重，政府要強化戰時準備應成立專責單位負責，非「穿著衣服改衣服」。

國民黨智庫國安組前召集人林郁方表示，他剖析民防政策的根本邏輯是「戰爭一定會爆發」，因此蔡政府開始採取令人匪夷所思的動作，沒有在立法院傾聽立委的聲音，多聽其他意見就要開始推動。他認為其中重要的問題是，「兩岸一定會發生戰爭嗎？我方在兩岸問題上，沒有發言權嗎？」

根據各縣市警察局製作的召募文宣，民力任務是每月四小時協助地方維護治安或民間自衛，每年要接受四至八小時訓練，參與全民防衛演習協助交通管制與疏散避難，協助重大災害搶救、支援軍事勤務。

召募文宣還強調會有相關福利 。高雄市楠梓分局宣傳單說明會提供團體意外險及福利互助金、免費學習防身及緊急救護專業技能、定期業務觀摩及常年訓練、志願服務榮譽卡享半價優惠，還有年終慰問禮品。

過去每年都有民防人力召募，今年是一整年擴大召募。曾任警大教授的國民黨立委游毓蘭表示，警政單位規範警察召募一位40歲以下者參加民防即可記一支嘉獎，她不贊成此做法。她說，據了解是美方給蔡政府壓力，警察為達成召募KPI卯足勁宣傳，不僅大幅增加勤務外負擔，更是角色混亂。

游毓蘭說，政府要培訓5500名警察擔任「種子教官」、訓練武器城鎮戰射擊等政策，政府要警察不只安內，還要「攘外」做戰時準備，但警察角色是維持治安，不是為了擊斃敵人。她認為政府如果真要推動戰時準備，應效法九一一事件後的美國，整合成立專責的「國土安全部」，另規畫人力預算，不是要現有警察又要召募民防，又要增加軍事訓練規畫，「真的是離譜」。