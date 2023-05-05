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油水電關鍵單位也要民防整編 藍委批打「戰爭牌」

記者侯俐安／台北5日電
內政部近來發函油水電等關鍵基礎設施單位，須進行民防團隊整編，國民黨立委李德維質疑，民進黨想打「戰爭牌」刺激選票。（本報資料照片）
內政部近來發函油水電等關鍵基礎設施單位，須進行民防團隊整編，國民黨立委李德維質疑，民進黨想打「戰爭牌」刺激選票。（本報資料照片）

蔡政府盤點平戰轉移機制，針對台灣關鍵基礎設施安全，除草擬擴大警政署保二總隊編制，內政部近來也發函油水電等關鍵基礎設施單位，強調因應特種防護團實施計畫，須進行民防團隊整編、訓練實施計畫，引發基層憂慮。國民黨立委李德維質疑，民進黨想打「戰爭牌」刺激選票恐適得其反；內政部則強調已行之有年，僅加強訓練。

內政部今年3月中旬發函台灣油水電等關鍵基礎設施單位，要求依據「民防團隊整編基本及幹部訓練實施計畫」，針對特種防護團，依據計畫及單位特性擬訂執行計畫，4月中旬回覆備查。

內政部函文中提及，為因應明年1月總統、副總統及立法委員選舉，「民防團隊整編實施計畫」應於11月15日前完成整編。計畫中有包含民防團隊整編、訓練實施計畫，其中除了基本訓練八小時，須另依照單位特性自行排定。根據該計畫，訓練內容包含國防教育，如國防常識、兩岸關係、全民防衛動員、災害防救、反恐等。

台灣關鍵基礎設施相關單位人員指出，台灣針對特殊專業如鐵公路、港口、航空站、電信、油水電等特種單位，會編組特種防護團，戰時可直接由政府指揮。過去多年都有此團隊與訓練，但長年以來沒有特別訓練與任務，頂多每年辦一次講習，許多人也已退休，近來收到公文要重新改組，才知訓練內容已不同。

根據「民防團隊編組訓練演習服勤及支援軍事勤務辦法」，民防人員為執行民防任務，須執行勤務包含空襲警報傳遞、協助搶救重大災害、維持地方治安、支援軍事勤務等。有關單位人員認為，若進入民防團編制，任務涉及軍事勤務等，說白了就是「民兵」，也讓同仁感到不安。

李德維說，蔡政府彷彿認為「全民皆兵」，武裝台灣人就能成為「緊箍咒」，但處理好兩岸問題才能釜底抽薪。以關鍵基礎設施來說，無論平時或戰時都應有防護，此時大動作盤點，恐怕是在打「戰爭牌」，最終還是選舉目的。

內政部官員表示，民防團整編與訓練行之有年，對象、作法不同，各單位也有定期演訓，但過去成效不佳，這次重新整合並檢視，盼能讓訓練更扎實。

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