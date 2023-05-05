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黑白集／兩岸歧異不解 無人機大匯演

黑白集
國防部長邱國正表示，中共近期頻繁出動無人機與偵察機偵蒐國軍陣地與戰力保存設施。（記者潘俊宏／攝影）
國防部長邱國正表示，中共近期頻繁出動無人機與偵察機偵蒐國軍陣地與戰力保存設施。（記者潘俊宏／攝影）

無人機已是現代戰爭寵兒，俄烏戰爭打了一年多，將它的優異性演繹得淋漓盡致。如今解放軍也發現，戰鬥機飛過海峽中線多少架次都已沒啥威懾力，但一架無人機繞台一圈，卻讓台灣再度神經緊繃。

一個禮拜前解放軍剛飛來一架「雙尾蠍」，人們還議論著它是否斬首用的？五天後另一架陸版「死神」就又來繞台，儼然新常態。搞笑的是，蠍子跟死神之間，夾了個央視「航拍中國」台灣篇，澎湖、鵝鑾鼻、一○一盡收眼底，深情脈脈。

誰都知道，所謂「航拍」也是無人機拍的。但無論是蠍子還是死神，名字都飽含殺氣，中間卻穿插了個台灣篇，這是黑色幽默，還是人格分裂？又怒又笑的變臉，大陸自己不覺得違和，島上眾生可是一頭霧水！

好巧不巧，死神飛來的這天，美國龐大軍火商團正在訪台，一位航太老董就開口要美方技轉無人機技術。美國正版「死神」大名鼎鼎，台灣垂涎三尺，除了買還想自己造。大概是想以後死神對死神，誰怕誰？總之一時間，可謂無人機大匯演，讓人眼花撩亂。

沒人想要蠍子和死神整天繞著自己飛，但要想頭頂上飛的不是斬首無人機，而是傳唱台灣之美的航拍無人機，先得改掉頭皮底下僵固的對抗思維，兩岸歧異要靠政治協商解決，否則就算在台灣開十條無人機生產線，也難免生靈塗炭。

解放軍 航太

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