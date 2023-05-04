台美軍事工業合作 民眾黨批荒腔走板

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（左）與幹事長張其祿（右）3日上午表示，台海局勢在國際上受到各界關注，在相關武器的交付與相關軍購的期程，到底這些軍購項目有沒有如實、如期交付？（記者蘇健忠／攝影）

民眾黨立法院黨團昨天舉行記者會，指美國對台軍售延遲交貨，總價近190億元（台幣，下同，約6.2億美元）的F-16V戰機延宕兩年，台灣軍備長期倚賴美國，應加強自主研發生產軍備；政府應拿出態度爭取加速交貨，積極改善軍購工業合作績效低落狀況，確實提升台灣軍工產業技術及自主，避免讓國家安全陷入空窗期。

民眾黨團幹事長張其祿表示，以2021年期滿的長程預警雷達為例，十年耗資409億，合約屆滿卻毫無進度、悄悄結案。他表示，原本該獲得的技術憑空消失，工業合作荒腔走板，政府應重整合作模式，盤點合作案進度，逐年檢討。

國防部 表示，美售台66架F-16C/D戰機首架機出廠時間修訂為明年第三季，首架戰機已於洛馬公司飛機生產線執行組裝，已責成在美聯絡官每周回報飛機生產進度，並運用專案管理會議履約督導，以如期、如質籌獲新式戰機，強化整體戰力。

國防部向立法院報告表示，原規畫首架機於今年第四季出廠，2026年完成66架產製交機，但近期接獲美方通知，因疫情 影響供應商交貨，首架機出廠時間修訂為明年第三季，依規畫於2026年底完成全數戰機交付。