巴國友台派總統獲選 傳賴清德將代蔡英文出席就職典禮
台灣在南美洲唯一的邦交國巴拉圭總統大選，由執政黨總統候選人潘尼亞亞(Santiago Pena)擊敗第三度挑戰大位的對手艾里格里(Efrain Alegre)。台灣外交人士認為，巴拉圭執政黨的勝利代表台巴斷交警報暫時解除，但仍必須觀望巴拉圭政局發展，不可掉以輕心。
如今，雖由執政黨總統候選人潘尼亞贏得選舉勝利，但國民黨立委陳以信認為，執政黨繼續執政不代表台巴關係一定沒有變化。由於先前傳出副總統賴清德可望代表蔡總統率團出席巴拉圭新總統就職典禮，陳以信表示，應由蔡英文總統親自出席就職典禮，而不是由賴清德藉此機會過境美國會晤美方重要人士。
陳以信表示，他在4月20日就曾質詢外交部，指巴拉圭可能在8月舉行新任總統就職典禮，台灣可能安排賴清德率團前往祝賀，並過境美東大城會晤美方重要人士，但政府若作此安排，其實就是為民進黨總統大選造勢，並非為穩固台巴邦交作為主要考量。
陳以信認為，這趟訪巴行程會是穩固邦交關鍵之行，如果不是由蔡總統親訪，巴國會怎麼想？假如讓巴拉圭認為台灣降格以待，可能對台巴關係造成重大傷害。他舉例，去年台灣由副總統賴清德率團至宏都拉斯慶賀就職，今年宏都拉斯還是宣布斷交，他請蔡英文總統把國家利益放在政黨利益之上，8月的巴國祝賀之行還是蔡總統自己去才好。
賴清德會波頓 挺民主陣營護區域和平
「台灣人公共事務會（FAPA）」1日舉辦40周年慶祝晚會，美國前白宮國安顧問波頓與蔡英文總統、副總統賴清德同台。賴清德昨日也在總統府接見波頓時表示，台灣一定會堅定地與民主國家站在一起，共同捍衛區域和平與穩定。
波頓表示，美國黨派政治的分野很大，但兩黨都共同意識到中國大陸在經濟、政治和軍事等層面對全球造成的威脅；台灣在美國的外交機構也相當積極，與美國國會各黨議員關係良好，也提供台美更多合作機會的基礎。
上一則
勞保年改撥補拖字訣 專家批坐吃等死
下一則
FB留言