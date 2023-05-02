巴國友台派總統獲選 傳賴清德將代蔡英文出席就職典禮

副總統賴清德（左）1日參加台灣人公共事務會晚會，與美國前國安顧問波頓同台。（記者許正宏／攝影）

台灣在南美洲唯一的邦交 國巴拉圭總統大選，由執政黨總統候選人潘尼亞亞(Santiago Pena)擊敗第三度挑戰大位的對手艾里格里(Efrain Alegre)。台灣外交人士認為，巴拉圭執政黨的勝利代表台巴斷交警報暫時解除，但仍必須觀望巴拉圭政局發展，不可掉以輕心。

如今，雖由執政黨總統候選人潘尼亞贏得選舉勝利，但國民黨立委陳以信認為，執政黨繼續執政不代表台巴關係一定沒有變化。由於先前傳出副總統賴清德 可望代表蔡總統率團出席巴拉圭新總統就職典禮，陳以信表示，應由蔡英文總統親自出席就職典禮，而不是由賴清德藉此機會過境美國會晤美方重要人士。

陳以信表示，他在4月20日就曾質詢外交部，指巴拉圭可能在8月舉行新任總統就職典禮，台灣可能安排賴清德率團前往祝賀，並過境美東大城會晤美方重要人士，但政府若作此安排，其實就是為民進黨總統大選造勢，並非為穩固台巴邦交作為主要考量。

陳以信認為，這趟訪巴行程會是穩固邦交關鍵之行，如果不是由蔡總統親訪，巴國會怎麼想？假如讓巴拉圭認為台灣降格以待，可能對台巴關係造成重大傷害。他舉例，去年台灣由副總統賴清德率團至宏都拉斯慶賀就職，今年宏都拉斯還是宣布斷交，他請蔡英文總統把國家利益放在政黨利益之上，8月的巴國祝賀之行還是蔡總統自己去才好。

賴清德會波頓 挺民主陣營護區域和平

「台灣人公共事務會（FAPA）」1日舉辦40周年慶祝晚會，美國前白宮國安顧問波頓與蔡英文總統、副總統賴清德同台。賴清德昨日也在總統府接見波頓時表示，台灣一定會堅定地與民主國家站在一起，共同捍衛區域和平與穩定。

波頓表示，美國黨派政治的分野很大，但兩黨都共同意識到中國大陸在經濟、政治和軍事等層面對全球造成的威脅；台灣在美國的外交機構也相當積極，與美國國會各黨議員關係良好，也提供台美更多合作機會的基礎。