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鄧振中率商團訪美 將拜會USTR洽談貿易倡議下一步

記者張文馨／華盛頓即時報導
中華民國行政院政務委員鄧振中1日率企業團訪問美國，參加美國商務部主辦的「選擇美國」投資峰會。(華盛頓記者張筠／攝影)
中華民國行政院政務委員鄧振中1日率企業團訪問美國，參加美國商務部主辦的「選擇美國」投資峰會。(華盛頓記者張筠／攝影)

中華民國行政院政務委員鄧振中1日率企業團訪問美國，參加美國商務部主辦的「選擇美國」（Select USA）投資峰會，鄧振中2日將赴USTR拜會美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi），但此行不會簽署台美21世紀貿易倡議的初步協議，而是討論下一步。

鄧振中表示，行政院經貿談判辦公室和美國貿易代表署（USTR）談的台美21世紀貿易倡議進展良好，但還不到簽署協議階段；他2日拜會時，打算跟美方官員整理到目前為止的進度，討論下一步並交換意見。

中華民國行政院政務委員鄧振中1日率企業團訪問美國，參加美國商務部主辦的「選擇美國...
中華民國行政院政務委員鄧振中1日率企業團訪問美國，參加美國商務部主辦的「選擇美國」投資峰會。(華盛頓記者張筠／攝影)

台美21世紀貿易倡議自去年6月宣布成立以來，備受外界關注；根據USTR新聞稿，雙方去年11月在紐約舉行「概念性討論」（conceptual discussions），今年1月舉行「談判回合」（negotiating round）會議，雙方在11個議題中的4個達成共識，分別為貿易便利化、反貪汙、中小企業和執行監管。

美國商務部負責國際市場的助理部長范卡塔拉曼（Arun Venkataraman，...
美國商務部負責國際市場的助理部長范卡塔拉曼（Arun Venkataraman，左起）、美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）、中華民國駐美代表蕭美琴與行政院政務委員鄧振中1日在華府參加Select USA歡迎酒會。(華盛頓記者張文馨／攝影)

鄧振中說，貿易便利化等4領域應可先簽署第一階段協議，但還沒有到簽署階段；他解釋，目前沒有大問題，台美方向一致，對於要簽署正式的協定，文字核對和檢查需要更多時間。

鄧振中今年率企業代表團赴美參加選擇美國投資高峰會，台灣團有超過200人與會，與會規模名列前茅；商務部負責國際貿易的副次長與助理部長均現身歡迎酒會。

中華民國駐美代表蕭美琴與訪美企業代表團合照。(華盛頓記者張文馨／攝影)
中華民國駐美代表蕭美琴與訪美企業代表團合照。(華盛頓記者張文馨／攝影)

美國商務部負責國際貿易的副次長費安娜（Diane Farrell）表示，兩國關係緊密相連，從經濟、友誼、承諾到戰略夥伴關係；負責國際市場的助理部長范卡塔拉曼（Arun Venkataraman）說，台灣是美國最重要的貿易夥伴之一，美台經濟緊密相連，近年來持續深化貿易與投資關係。

美國商務部負責國際市場的助理部長范卡塔拉曼（Arun Venkataraman）...
美國商務部負責國際市場的助理部長范卡塔拉曼（Arun Venkataraman）。(華盛頓記者張文馨／攝影)

中華民國駐美代表蕭美琴致詞表示，台美持續深化經貿關係，除了推動台美21世紀貿易倡議談判，還在試圖尋找最佳且最有效的方式，促成台美避免雙重課稅協定（ADTA），這是雙方都亟需突破的關鍵障礙。

中華民國駐美代表蕭美琴。(華盛頓記者張文馨／攝影)
中華民國駐美代表蕭美琴。(華盛頓記者張文馨／攝影)

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）。(華盛頓記者張...
美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）。(華盛頓記者張筠／攝影)

投資 商務部 中華民國

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