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巴拉圭總統大選揭曉 台灣可望保住邦交

編譯田思怡／台北1日電
台灣在南美洲唯一的邦交國巴拉圭4月30日舉行總統大選，在開出逾75%選票後，執政黨候選人潘尼亞(Santiago Pena)以43.82%得票率領先中間偏左的在野黨候選人艾里格里(Efrain Alegre)的27.66%。潘尼亞在推特宣布勝選。(Getty Images)
台灣在南美洲唯一的邦交國巴拉圭4月30日舉行總統大選，在開出逾75%選票後，執政黨候選人潘尼亞(Santiago Pena)以43.82%得票率領先中間偏左的在野黨候選人艾里格里(Efrain Alegre)的27.66%。潘尼亞在推特宣布勝選。(Getty Images)

台灣在南美洲唯一的邦交國巴拉圭4月30日舉行總統大選，執政黨宣布勝選，台灣可望保住邦交國。

這場選舉是中國大陸在拉丁美洲日增影響力的最新考驗，也考驗巴拉圭和台灣之間的外交關係。在開出87%選票後，執政黨候選人、親台的潘尼亞(Santiago Pena)以43%得票率領先中間偏左、親中的在野黨候選人艾里格里(Efrain Alegre)的27.5%，潘尼亞宣布勝選；巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）推文，稱潘尼亞為「總統當選人」。

這次選舉結果攸關台灣是否能保住此邦交國，艾里格里不只一次公開表示，巴拉圭並未從與台灣的邦交關係中獲得足夠利益，與台灣的邦交使巴國難以將黃豆和牛肉銷往全球主要買家中國。他說，「我們將基於國家利益以及在國際政治中的結盟，來解決這個問題，目前的關係是不夠的。」艾里格里說，若勝選將與台灣斷交，轉與北京發展關係，使巴拉圭的黃豆與牛肉打進大陸市場，並要與拉丁美洲各國左派領袖建立關係。

早前彭博資訊報導，潘尼亞已承諾，會繼續成為台北當局在南美洲的最後一個邦交國，延續1957年以來的邦交關係。

由於巴拉圭是台灣的邦交國，無法直接銷售黃豆和牛肉到中國大陸，因此保守派和左翼人士結盟後，為了推翻醜聞纏身的執政黨，正抓著這個議題猛打。巴拉圭外交政策分析師赫杜萬指出，無論最終由誰勝選，都可能面臨商業團體的壓力，最起碼要與台灣磋商更好的貿易和投資條件。

喬治華盛頓大學拉美政治學教授布隆指出，這是一場非常獨特的選舉過程，「有兩種願景競逐，一個要繼續70年的一黨執政，另一個則是聯合政府，把中間偏右到左派的不同政黨結合起來，這在巴拉圭是空前的政治實驗」。

邦交 北京 投資

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