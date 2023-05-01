新聞評論／蔡政府又雙標 要美別張揚台積電風險

彭博社報導，美方強調「依賴台積電不安全」的言論讓台灣當局憂心損害商業利益，蔡政府悄悄敦促美方「降低音量」。(路透)

彭博社報導，美方強調「依賴台積電 不安全」的言論，讓台灣當局憂心損害商業利益，蔡政府悄悄敦促美方「降低音量」。台灣不具名官員點名美國商務部長雷蒙多 ，以及日前訪台的眾院外委會主席麥考爾，認為他們唱危台灣半導體產業「太超過」。蔡政府透過外媒釋放疑美言論，對比府院動輒斥責在野黨疑美是中共同路人，顯然雙標的州官又在放火。

諷刺的是，蔡政府私下要美國別聲張台灣地緣風險，但外長吳釗燮卻透過英國媒體對全球示警「勿對台灣重蹈烏克蘭覆轍」。他說中國增強對台武嚇，國際應支持台灣威懾中國，否則共軍開戰，將波及在台生產的全球九成高階晶片和台海航運，危害全球經濟。吳釗燮不僅背書雷蒙多「台灣晶片風險論」，更唱和麥考爾「台灣半導體是非常容易被入侵的戰略資產」。外長唯恐台灣不亂，蔡政府憑什麼要求美國別唱危台積電？

外交部次長李淳透過彭博社建議美方，在半導體供應鏈多元化彈性及集中在台生產提升效率兩者間求取平衡；但倘若外資都信吳釗燮「台灣是下一個烏克蘭」，美國等友邦乃至巴菲特等，還能安心投資 台灣嗎？德義等國繼美日之後，爭取台積電在當地設廠，影響所及，就是高雄28奈米廠計畫取消。與其抱怨美方唱衰，蔡政府應先反省這些年兩岸敵意螺旋為何升高，將台灣推上火線。台海若平靜無波，何須擔心被唱衰賣超？

兩年多前雷蒙多開始高唱依賴台積電危及美國國安，去年中共圍台軍演時她還重申此看法；另外，裴洛西也趁軍演催促台積電在美加碼開設先進製程。台海情勢升溫，彭博社獨家報導白宮應變計畫之一是撤離台積電工程師，導致股價跌跌不休，台灣島內質疑赴美設廠案不利國安。面對諸多質疑，經濟部都不敢要求美方說明。此刻，台積電美國設廠申請美方補助過程不順，蔡政府不敢吭聲，卻大動作抱怨美國唱衰台積電。

蔡政府立場混亂，彭博電視新聞主播直接問記者：台灣已得到美國兩黨支持抗中，「官員到底還要什麼？」記者直言：台灣明年有大選，蔡政府國安政策正遭到質疑。相關評論諷稱，民進黨先前受益於中國擴張的警告，一直宣揚北京威脅，現在卻要粉飾太平，以免對經濟造成長期影響。

可議的是，政府憂心美國擂戰鼓嚇壞投資人，要求淡化問題，卻無視問題根源出在兩岸關係。美國國會主張對台疏散台積電，送進飛彈與地雷，蔡總統唯唯諾諾，沒勇氣對美澄清：台灣不只需要武器，更需要壯大半導體供應鏈。政府叫人民不能疑美，私下請求美國少說兩句，這和共軍飛彈飛越台灣時叫人民別抬頭，一貫自欺欺人。

大選當前，不只美國被要求淡化台灣地緣風險，連台積電法說會都被專家形容「多了包裝與算計，少了前瞻與指標」。1月間，資通業界已普遍看到景氣衰退，台積電卻預測今年營收維持成長；三個月後才坦言將小幅衰退。台積電不只擔負外交任務，還被民進黨當成護盤股市、吹噓經濟成長及固票的工具，難怪公司漸漸報喜不報憂，以免不慎戳穿真相。

美國要求台灣積極備戰，受害於地緣政治風險的不只台積電，是整個台灣。蔡總統無法讓台灣遠離戰火，只會擺拍國安無慮，悄悄要求美國別聲張台灣很危險；甚至美軍計畫來台儲備軍火，政府也瞞著人民。和平保台口號有如刺蝟島的遮羞布，蔡政府敢抱怨美國唱危台積電政治風險，也不過是結合外人把人民當井蛙欺騙。