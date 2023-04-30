台灣民調 47%認為10年內兩岸開戰風險不高

本報系最新調查發現，台灣有44%選民不支持2025非核家園政策，台灣各黨總統參選人的能源政見攸關選情。圖為蘭嶼核廢料貯存場。(圖：台電提供)

2024台總統大選，本報系最新調查發現，選戰議題方面，台灣選民有4成7認為10年內兩岸發生戰爭或武裝衝突的風險不高；至於2025非核家園的政策，台灣有4成4選民對此表示不支持。

兩岸路線 27%挺綠 26%挺藍

整體來看，對於藍、綠、白三大政黨的兩岸路線或政策，有2成7選民比較支持民進黨 ，2成6偏好國民黨 ，青睞民眾黨的兩岸路線或政策者占8%，6%對三大政黨都不支持，3成3無意見。

其中，國民黨和民進黨支持者都有八成左右肯定自家政黨的兩岸路線或政策最好，民眾黨支持者則有5成2力挺民眾黨的兩岸路線或政策，但也有1成1及1成6青睞民進黨和國民黨。

對於十年內兩岸發生戰爭或武裝衝突的風險，近半選民多認為機會不大(4成7)，不過也有3成4選民覺得有此可能，1成9無意見。

蔡2025非核家園 僅33%支持

分析顯示，認為兩岸十年內可能發生戰爭或武裝衝突的選民，多傾向支持藍營的侯友宜或郭台銘，支持度約在3成3左右；覺得兩岸戰爭風險不高的選民，則以支持賴清德 的比重較高(3成4)。

至於蔡英文2025非核家園的政策，有4成4選民對此表示不支持，比重高於支持的3成3，2成3無意見。

分析顯示，國民黨和民眾黨支持者，多反對2025非核家園政策，比率超過6成；民進黨支持者則有5成5支持，2成8不支持；至於中立選民也以反對聲浪居多，4成不支持，2成9支持。