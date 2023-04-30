大屋頂下／究竟誰要消滅中華民國

將兩岸問題濃縮到底，就是「要不要消滅中華民國 」的問題。

要不要消滅中華民國，至少涉及兩大思考：

一、世界格局：篇幅不容贅言其他一般論述，本文只能略談兩岸問題如今已經深刻鑲嵌在美中鬥爭之中。因為美國不容中國超越美國，所以要用台灣節制中國，台獨也有了「倚美謀獨」的念頭。

任何國家皆可有超越任何國家的自我期許，憑什麼美國不容中國超越美國？美國不容中國超越美國，又憑什麼要以挾持台灣甚至可能毀滅台灣為手段？再者，台獨究竟是真正能夠台獨，或只是要作一隻「阻止中國超越」的美國刺蝟而已。

二、中國內涵：中共 要消滅中華民國，是要充實「中華民族偉大復興」？還是要塗抹掉中華民族五千年來唯一實行實效的民主政體？中華民族若失去中華民國，是復興或是輓殤？

台獨要消滅中華民國，中共要消滅中華民國。

先談中共。誰要消滅中華民國？是中共要消滅中華民國？還是中國人要消滅中華民國？還是中華民族要消滅中華民國？

中共將中華民國視為內戰的遺留。但今日的中華民國已非當年內外失治失能的中華民國，而是人類文明一個典範級的世界角色，且有若干面向較中共的治理，更能幾及普世價值及中國文明的憧憬。中共要消滅這樣的中華民國，除了就是想要將中華民族唯一的民主政體絕種刨根以外，對中華民族有什麼正當性？

如果中華民國不鬧台獨，為中華民族留一個民主的實驗與示範，難道中華民族不能容、不應容？難道中共不能容、不應容？

中共的一黨專政及馬克思主義基本原理，涉及人類文明及中國方向的頂層問題，此點《大屋頂下》論述已多。中華民國不能退讓，是為了人類文明及中國方向，是為了中華民族。中共為了自我救贖，為了中華民族偉大復興，不能消滅中華民國。

這樣的論調可能被視為迂闊。但若能超越中共的立場，站在普世價值及中國文明的高度來看，中華民族應當維持中華民國。

中共常說，武力是針對台獨，不是針對台灣人民。但所謂台灣人民，在實體上就是中華民國。台灣本為中華民國所光復，中華民國不是台獨。

再談台獨。蔡英文說，馬英九有關一個中國的定義，是1970年代的論述。但民進黨今日的台獨論述，更已與七○年代大相逕庭。

七○年代戒嚴，台獨隱而未發。至1991年，台獨始入民進黨黨綱。解嚴使台獨受到台灣民意的節制，中共改革開放與全球化又使台獨受到世界的節制。因而台獨也從《台灣前途決議文》到「凍結台獨黨綱倡議」，歷經了曲折變化，此皆「務實台獨」的原型。至中美貿易戰、俄烏戰爭至今，台獨又從「地緣政治」淪落至成為只是美國兩黨鬥爭的籌碼。美國兩黨比賽反中，美國兩黨比賽操弄台灣。台獨視此為成就，但實則這卻是台獨的日趨下流。

台獨捲入美國黨爭。試想，另日若川普風潮再起，主張「廿四小時內結束俄烏戰爭」，則台獨恐怕連烏克蘭都沒得做了。

台獨根本是自欺欺人。台獨不是在情理上不能同情，而是在現實上絕無可能。台獨當然要「抗中」，但當賴清德 由「抗中保台」突然變臉成「和平保台」，就知道台獨根本無路可走。

台獨發展至今，說到底也只敢說「台灣是一個主權獨立的國家，名字叫中華民國」；甚至說到了「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，也不敢說「台灣是主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬」。正名沒有了，制憲沒有了，台獨公投也沒有了。如此這般，還要說「台灣是一個主權獨立的國家」，豈不是自欺欺人？

台獨為何要自欺欺人？一、操弄「內殺型台獨」，撕裂台灣，操作選舉。二、美國不敢放掉「一中政策／不支持台獨」的「護欄」，但台獨則以表現不放棄台獨來換取美國的寵信，要五毛給一塊。三、有些政治人物八○年代公開主張台獨，現在因必須護衛自己的人設，所以仍然主張台獨。

前述第三點最是自欺欺人。例如賴清德，想擁有主張台獨之利又思避免主張台獨之禍。於是自封「務實的台獨工作者」。但這對他想要進取中華民國總統將發生困難。因為，蔡英文可以操作台獨但不明說是台獨，但賴清德不論怎麼做，他自己就是台獨。

兩岸戰雲密布，民進黨主倡為自由民主而戰，而很少標榜為中華民國而戰，更從來不敢公然主張「為台獨而戰」。但局面發展至今，賴清德若當了總統，情勢恐將演變成全民要「為捍衛務實台獨工作者賴清德而戰」，「抗中保賴」，這是多麼令人啼笑皆非的場面？

台獨明知台灣是寄命於中華民國，卻又千方百計作踐中華民國。其實，台獨做得到的，中華民國沒有做不到的。台獨想「倚美謀獨」，中華民國也可以「倚美謀維護中華民國」，這是數十年來的史實。但中華民國做得到的，台獨做不到。如中華民國可以「和陸／親美」，但台獨只能「仇中／舔美」。中華民國在兩岸可做「民主燈塔」，台獨只能做「美國刺蝟」。中共非中國，中華民國是以抵抗中共併吞台灣為目標，台獨則是與十四億中國人為敵，與整個中華民族為敵，使十四億人成了中共的後盾。

究竟誰要消滅中華民國？是台獨要「借殼」中華民國？還是多數台灣人要背棄中華民國？是「台灣人」不願與「中國人」和平共好？還是台獨挾持了台灣，幾乎封死了所有兩岸和平共好之路？迄今「維持現狀」始終是台灣主流民意，這究竟是台獨還是中華民國？台灣有必要因捍衛賴清德「務實台獨工作者」的荒唐人設，而將中華民國搞得這麼不清不楚嗎？賴清德為什麼不能給大家一個乾乾淨淨的中華民國？

總之，是誰要消滅中華民國？是中共要消滅中華民國，而不是中華民族應該消滅中華民國。是台獨要玩弄中華民國，而不是多數台灣人要顛覆中華民國。

準此，盱衡世界情勢，兩岸究竟應當再出現一位「務實的台獨工作者」，如賴清德？或應當再出現一位「務實的中華民國工作者」，如馬英九？

中華民國不是台獨。中共不能以一黨宿仇而消滅中華民國，賴清德也不能因一己人設而操弄務實台獨。兩岸應「定錨中華民國，共構和平競合」。

中華民國是杯，台灣是水；杯在水在，杯破水覆。