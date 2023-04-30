陸無人機擾台 江啟臣：總統府不要只關心軍工股價

中國大陸無人機繞台，國民黨立委江啟臣指出，看不到具體的因應反制作為。(本報資料照片)

中國大陸日前兩架無人機侵擾、繞行台灣，國民黨立委江啟臣 昨日分析，解放軍 已開始用無人機這樣的不對稱戰力侵擾台海，國防部 卻只能強調對解放軍機艦嚴密監控，若大陸以大型無人機進行蜂群作戰，台灣可能落入困境，總統府不要只關心高漲的軍工產業股價卻毫無對策。

江啟臣說，大陸日前派出一架TB-001型無人機，幾乎環繞台灣一周；另一架BZK-005型無人機同樣從南方巴士海峽繞過鵝鑾鼻，飛抵花東外海後再循原路折返。換言之，解放軍在驗證其無人機已有能力繞台、擾台甚至攻台。

江啟臣提到，當國防部強調要發展以小搏大的不對稱戰力，例如發展國造潛艦、組成無人機國家隊時，解放軍已開始用無人機這樣的不對稱戰力來侵擾台海。面對大型無人機侵擾作為，國防部僅能強調對解放軍機艦實施嚴密的監控與應處，甚至必須以戰鬥機待命升空來應對。若陸方以大型無人機進行蜂群作戰，台方甚至可能落入「不對稱作戰」的困境。總統府不要只關心高漲的軍工產業股價，而對於眼下不對稱作戰的困境卻毫無對策。

江啟臣強調，當國家安全迫在眉睫，卻看不到具體的因應反制作為。沒有國家安全，何來產業利益，蔡政府不要本末倒置。台方能想到國防戰略、軍事戰法，對岸同樣可以操作，能否更勝一籌，找到有效的反制作為，才是制敵關鍵。國安高層對產業股價的關心若更勝於對國防應處，實非人民之福。