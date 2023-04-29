李大維想甩九二共識 宋濤卻高高舉起

中共中央台辦、國台辦與海協會28日共同舉辦辜汪會談30周年座談會，隔空回應日前海基會舉辦的同一主題的座談會；亦即海基會董事長李大維認為應該走出的「舊框架」，也就是「九二共識」，海協會長張志軍跟國台辦主任宋濤卻將它高高舉起。

辜汪30年前那場會談的重要性無庸贅述，就如座談中回憶當年的孫亞夫所說，它是「兩岸的歷史性大事」，是兩岸隔絕多年後，經濟文化教育交流的開端。

但辜汪所以能夠展開的基礎，當然是當時彼此都接受的「一個中國」原則」，以及雙方就這一核心內涵所達成的「九二共識」。因此張志軍、孫亞夫以迄於宋濤，都強調了這一個不可或缺的要件。

張志軍說，正因為有「九二共識」的政治基礎，兩岸的媒體、學生、文化體育及工商人士，才能有效擴大交往；孫亞夫則說，兩岸達成「兩岸都堅持一個中國」的共識，是辜汪會談成功舉辦的必要條件；宋濤則說，正是因為有了這個政治基礎，才能開啟兩岸協商談判、促成辜汪會談、才能實現全面直接三通、以及兩岸領導人歷史性會晤。

然而，前兩天李大維卻在海基會舉辦的座談會上喊話：兩岸任何形式的衝突只會帶來不可磨滅的傷害，「期待中國大陸政府能以更開闊的心胸走出舊框架、以務實不帶政治前提的新思維來看待兩岸關係」。

李大維所試圖呼籲的，是一項不可能的任務；亦即讓北京 放棄堅持了數十年的、而且是兩岸曾經達成的共識原則，去開展一種無任何前提條件的對話。

但他如此提法的籌碼卻只是──「任何形式的衝突只會帶來不可磨滅的傷害」，這充其量只是一種道德性的勸說，並無真實的、可資施力的槓桿。結果自然是聽者藐藐。

但李大維與同場的詹志宏卻釋出了混亂的訊號，詹志宏代替未能出席的陸委會主委邱太三宣讀致詞稿，稿中卻請大陸要「用心理解」蔡英文 於2016年就職演說的表述，即「根據中華民國 憲法、兩岸人民關係條例及相關法律處理兩岸事務，並在尊重歷史事實及既有政治基礎上，堅定維護兩岸現狀。」並宣稱這是極其善意的政策宣示。

熟知當時經歷者皆知，蔡英文當時的演說稿雖已極力向「九二共識」趨近，卻就是少了對於「一個中國」的明確認同，以至於被北京打成猶待補考的「未完成答卷」。但蔡英文絲毫沒有補答的意願，其後各項作為更與其背道而馳。其中就包括與剛當選美國總統的川普通話，以至於兩岸自此急速走向對抗與磨擦，終而走到了此刻兵凶戰危的境地。

但話說回來，李大維與詹志宏各自釋出的政治訊號猶如雲泥之判。李大維說的，是要走出舊框架，亦即拋棄一切圍繞「一個中國」為核心的前提與框架；詹志宏卻似在暗示，蔡英文已經隱然地接受過「一個中國」，只是不便明說，故要北京「用心理解」。

那麼，即將結束任期的蔡英文政府，究竟是要拋棄一中、還是準備接受一中？很顯然，以蔡英文七年來執政，是朝著前者而去的。蔡英文自己在前年的國慶演說中提出中華民國與中華人民共和國互不隸屬論，其實即是其早年「兩國論」的進階版，而今年四月初出訪兩友邦過境美國時，更聲稱兩岸互不隸屬非常清楚，前總統馬英九一中論述的時代，已經過去了。

蔡英文已經親手埋葬了她自己在2016年就職演說的重要論述，如今卻又請詹志宏或邱太三重彈舊調，究竟哪一個才是真正的蔡英文？

宋濤說，只要台灣當局認同體現一個中國原則的九二共識，兩岸協商談判就可以恢復。這句話就是對李大維的正式回覆，意思是：北京從未拒絕談，但請承認那個舊框架。你覺得早已舊了的，我卻覺得歷久彌新。

至於詹志宏代讀的那篇稿，只能算是蔡英文內心餘恨的倒映，她或許曾經希冀兩岸在她任內也會春意喧鬧，但她還是選擇了另一條路，兩岸如今才風雨如晦、波詭雲譎。

「青山遮不住，畢竟東流去」。宋濤開出的條件，蔡英文接不住，賴清德更將嗤之以鼻。兩岸轆轆的危局仍在不斷奔前，看不到解危的那道光。