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馬英九：不相信現在是陸占領台灣時機

台灣新聞組／台北29日電
前總統馬英九（圖右）到希臘參與德爾菲經濟論壇（Delphi Economic Forum)，在論壇對談活動中談及許多兩岸關係。(圖：前總統馬英九辦公室提供)
前總統馬英九（圖右）到希臘參與德爾菲經濟論壇（Delphi Economic Forum)，在論壇對談活動中談及許多兩岸關係。(圖：前總統馬英九辦公室提供)

中華民國前總統馬英九受邀赴希臘出席第8屆德爾菲經濟論壇，談到是否應該擔心中國大陸透過軍事手段、直接或間接干預2024年選舉，馬英九表示，中國大陸一直認為可以使用軍事手段，但他認為此刻中國大陸並沒有準備這樣做，且他不相信現在是中國大陸占領台灣的時機。

馬英九首先談到日前訪陸的心得與感想，馬英九說中國大陸在過去20年的發展令人印象深刻，還特別點名湖南，強調當地重工業發展，完全超乎預期。

馬英九也說到，台灣應該主動與北京就共同關心的問題對話，特別是就避免台海戰爭的方法與途徑進行對話。當他在2008年至2016年擔任總統期間，任內的所有部長都與中國大陸有對應、直接的溝通管道，以處理共同關心的問題。通過這種方式，能夠解決面臨的許多問題。

現階段美中對抗儼然是不爭事實，馬英九被問到認為華盛頓方面明智的做法該是什麼？馬英九強調，自己認為對華盛頓方面最好的方式，是鼓勵台灣與中國大陸展開和平的協商，以避免發生戰爭。

至於如何增加兩岸認同感？馬英九坦言這並不容易，但應該去嘗試，特別是推動更多的對話、合作、訪問，中國大陸應該停止派出軍機在台灣周邊空域活動。

現場觀眾則詢問，是否應該擔心中國大陸通過軍事手段、直接或間接地干預台灣2024年的選舉？馬英九說，當然，中國大陸一直認為可以使用軍事手段，但他認為此刻大陸並沒有準備這樣做，不僅是人道考量，更是因為任何軍事干預手段，會極大程度地傷害兩岸間的關係。

馬英九被問到台灣應該採取怎樣的外交戰略？他認為兩岸之間，需要的是和平的手段來維持穩定，不認為該尋求使用戰爭力量。最好的辦法是與中國大陸展開談判，談談如何找出一個避免戰爭的方法。

馬英九 中華民國 北京

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