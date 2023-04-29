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黑白集／尹錫悅訪美拚經濟 蔡英文呢？

黑白集
蔡英文（左）與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）（右）於美西時間4月5日上午10時在雷根圖書館進行閉門會談後發表共同聲明，之後導致中國大陸報復性軍演不斷。(中央社)
蔡英文（左）與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）（右）於美西時間4月5日上午10時在雷根圖書館進行閉門會談後發表共同聲明，之後導致中國大陸報復性軍演不斷。(中央社)

南韓總統尹錫悅訪美，除會見拜登總統，唱了歌，兩國企業還簽訂了廿多項合作備忘錄。其中，包括近百億美元的合資計畫，美韓企業將合作發展電動車電池、機器人、氫能等產業。Netflix則宣布在韓投資25億美元，製作韓國影音內容。

看到尹錫悅的訪美行程，不禁令人想到月初剛過境美國的蔡總統，兩人的活動內容何以如此不同？蔡英文訪美，極力安排會見美國政要卻未能如願；唯一亮點，是回程在洛杉磯會晤了美眾院議長麥卡錫。但這一晤，導致中國大陸報復性軍演不斷，連兩岸原可恢復的疫後觀光交流都卡住。

大家不能不注意到，蔡英文在美逗留數日，所有活動均圍繞政治主題演出打轉，沒有看到為國家經貿大計考量的安排；像美韓企業家那樣的投資對話，則一片空白。這樣的表現，也要歸咎於北京的打壓？還是蔡政府的外交、經貿官員太不用心？或是蔡總統本人對台灣經貿發展漠不關心所致？

類似韓美企業家就產業合作對談簽約，台灣不是沒有過，光是微笑老蕭率團訪美談判、採購就不知多少次。蕭萬長卸任副總統後，還曾與美國務卿凱瑞晤談，並率企業領袖團訪美。這些，在蔡政府都成了絕響。蔡總統訪美，只看到激怒北京的結果，卻未見台灣經濟加分，更遑論民眾承受發展停滯的後果。

誰心裡有人民和經濟，比一比就清楚了！

北京 投資 蔡英文

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