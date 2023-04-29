美軍機飛越台海 法參議院副議長：法艦近期通過

蔡英文總統（右）28日在總統府接見法國參議院副議長暨友台小組主席李察，李察證實在台海兩岸趨於緊繃的氣氛中，近期確有一艘法國軍艦穿越台海。(中央社)

1架美國海軍P-8A海神式（Poseidon）巡邏機28日飛越台灣海峽；與此同時，正在台灣訪問的法國參議院 副議長李察證實，在台海兩岸趨於緊繃的氣氛中，近期確有一艘法國軍艦穿越台海。

國防部 表示，美軍一架反潛機，由北向南航行通過台灣海峽，期間國軍全程掌握周邊海、空域相關動態，狀況均正常。

解放軍 東部戰區新聞發言人施毅表示，美反潛巡邏機穿航台灣海峽並公開炒作，中國人民解放軍東部戰區組織戰機對美機全程跟監，嚴密防範警戒。他說，美艦機頻頻實施挑釁行徑，充分證明美是台海和平穩定破壞者、台海安全風險製造者。

美國近年派遣軍艦穿越台灣海峽，美國的盟國偶爾比照辦理，美國軍機有時也會飛越台海上空。

美國海軍第7艦隊表示，美國海軍1架P-8A海神式巡邏偵察機28日飛越台海上空的國際空域。

第7艦隊在聲明中表示：「美國依據國際法在台灣海峽內運作，藉此維護所有國家的航行權利和自由。派機飛越台海，展現了美國對自由開放印度太平洋地區的承諾。」

曾任法國國防部長的李察在台北會晤蔡總統後透露，法國近期確實有派遣軍艦穿越台海。

李察說：「我想告訴大家，法國國會的觀點是，台灣安全是我們的重要關切事項，我們正鼓勵我國政府對台海安全保持警覺，一如近期法國軍艦通行所再次展現的態度。」