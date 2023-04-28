黑白集／外交部硬要「去中國」 想掏空中華民國

瓜地馬拉共和國總統賈麥岱（中）結束四天訪台行程，27日離境；上機時與外交部長吳釗燮（左）擁抱，並逐一與送機人員致意。賈麥岱此行獲蔡英文總統國宴款待，頒贈「采玉大勳章」，立法院也頒「國會一等榮譽獎章」。(記者黃仲明／攝影)

瓜地馬拉總統賈麥岱到立院演講，強調中華民國 （台灣）是獨立國家，也是唯一且真正的中國。外交部卻說，立院翻譯有誤，他說的應是「唯一且真正的國家」。

友邦元首訪台，一切行程必然按部就班，講稿早已譯成中文，才能在現場螢幕打出字卡。何況，賈麥岱上月歡迎蔡總統到訪瓜國，就說過「中華民國是真正中國」一語。當初政府刻意淡化，這次對方訪台重申，外交部卻要更正立法院。但按外交部翻譯，整句話根本不通，全球哪個國家算是「唯一真正國家」？

說穿了，吳釗燮領導的外交部不喜歡「中國」二字，即使邦交 國認為台灣是「唯一真正中國」，這也不行。因此，吳釗燮才會鼓勵雙重承認。事實上，近30年中華民國與多國建交，早已不堅持「漢賊不兩立」原則；癥結在，現在是中共堅持「零和」。吳釗燮此舉的可能效果，是鼓勵邦交國琵琶別抱。

先前在東非索馬利蘭設處，政府特意宣揚代表處係以「台灣」冠名；但以北京 不可能與索馬利蘭建交的背景，很難不讓人懷疑，外交部只是要一個「台灣」代表處來說嘴，而非替「中華民國」增加一友邦。

中華民國外交部，每天挖空心思想要掏空中華民國。後世史學家研究至此，想必覺得荒謬，但對當下中華民國人民，卻是莫大的諷刺與悲哀。