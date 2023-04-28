我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

80歲拜登想連任 牽動加州3巨頭仕途

潘斯赴法院作證5小時 國會暴亂案大突破

強調兩岸一定要穩定 侯友宜：中華民國是杯 台灣是水

記者張睿廷、李承穎／台北28日電
新北市長侯友宜兩岸論述日益清晰，他27日指出，中華民國是「杯子」、台灣是「水」，杯破水覆，要強化自我防衛能力，也要深化民主自由。(記者黃義書／攝影)
新北市長侯友宜兩岸論述日益清晰，他27日指出，中華民國是「杯子」、台灣是「水」，杯破水覆，要強化自我防衛能力，也要深化民主自由。(記者黃義書／攝影)

國民黨2024總統提名之爭未歇，新北市長侯友宜兩岸論述日益清晰。他昨天引用「杯子理論」，指出中華民國是「杯子」、台灣是「水」，都是共生體，杯破水覆，要強化自我防衛能力，也要深化民主自由，創造中華民國永續繁榮安定，才是該走的路。

侯友宜昨赴新北市議會備詢，國民黨市議員林金結質詢，坊間都在談論一個笑話，現在大家都在學游泳，就怕兩岸打起來，可以游泳逃難。林問侯，「台灣有沒有敵人？對岸是不是我們的敵人？」還問侯對九二共識有無新詮釋？

侯友宜回應，國家安全遠超過一切，沒有安全就沒有一切，如何在和平過程中，創造台灣、創造中華民國能夠永續繁榮穩定，才是我們該走的路。

他接著用閩南語舉例：「中華民國就像是咱的杯子，台灣是咱的水，咱都是一個共生體。」跟對岸一定要在平等、尊嚴、友善下做好務實交流，彼此創造更多和平空間，當然也不能忘了強化自我防衛能力，更要深化我們的民主自由，讓民主自由在台灣繼續走下去。

侯友宜說，兩岸一定要穩定，區域才會和平，面對全球化，大家都期待世界和平，國際也非常關心台海問題，台海穩定牽扯整個地緣政治，我們有責任守護中華民國、愛台灣這塊土地 ，「杯破水覆就不好了」。

●杯子理論 黃年首創

「杯子理論」是由聯合報副董事長黃年最早提出，他在「蔡英文繞不繞得過中華民國一書」指出，「中華民國是杯，台灣是水；杯在水在，杯破水覆。」民進黨不能繞過中華民國搞台獨，北京不能繞過中華民國吃掉台灣，藍綠紅皆應維持中華民國，朝「大屋頂中國」方向尋求解決方案。

黃年本月24日在聯合報民意論壇刊出「大屋頂下」系列專欄第四篇「中華民國不是台獨」，分析前總統馬英九赴陸呈現的兩岸架構，再度提及杯子理論。文中指出，中共必須維持中華民國，因為中華民國不是台獨。兩岸關係應從「中共與台獨皆要消滅中華民國的兩岸關係」，轉向「中共與台獨共同維持中華民國的兩岸關係」，這可稱「新型兩岸關係」。

中華民國 侯友宜 黃年

上一則

朱立倫：國民黨5月完成總統提名 高層：應在5/20後

延伸閱讀

侯友宜喊「中華民國是杯，台灣是水」杯水論讓人聯想到韓國瑜

侯友宜喊「中華民國是杯，台灣是水」杯水論讓人聯想到韓國瑜
林濁水諷侯友宜兩岸論述：國際知識非跑一趟新加坡就有

林濁水諷侯友宜兩岸論述：國際知識非跑一趟新加坡就有
願承擔重責大任？侯友宜：國家需要 我勇往直前

願承擔重責大任？侯友宜：國家需要 我勇往直前
藍助攻侯友宜 新北議會提前總質詢

藍助攻侯友宜 新北議會提前總質詢

熱門新聞

台灣知名雕塑家朱銘，22日晚上遭妻子發現在家身亡，疑似因久病厭世尋短，享壽85歲。（記者潘俊宏／攝影）

疑久病厭世…國寶級雕刻家朱銘住家輕生 享壽85歲

2023-04-23 05:28
陳致中。圖／聯合報系資料照片

開海外帳戶洗錢…陳水扁兒子確定入獄 啟動防逃機制

2023-04-26 12:40
宗才怡(左)保養得宜，外表相當凍齡。（陳鴻提供）

台前經長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣

2023-04-25 05:07
知名台灣雕刻家朱銘驚傳22日晚上在士林區住家中辭世。律師昨天代表家人出面發表聲明，謝謝各界關心。(記者林伯東／攝影)

藝術家朱銘住處自縊享壽85歲 妻發現時已來不及

2023-04-23 15:29
陳致中（右）、黃睿靚（左）夫婦。圖／聯合報系資料照片

陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話

2023-04-27 12:25
台灣男子楊智淵被中國指控為「台獨分子」，於2022年8月3日遭溫州市國家安全局逮捕。（截圖自央視新聞畫面）

中國以涉嫌分裂國家罪 正式批准逮捕台灣男子楊智淵

2023-04-24 20:41

超人氣

更多 >
買Trader Joe's冷凍食品當晚餐 這8種健康又簡便

買Trader Joe's冷凍食品當晚餐 這8種健康又簡便
報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰

報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰
陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話

陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話
美韓晚宴搏感情 尹錫悅高唱「美國派」驚豔全場

美韓晚宴搏感情 尹錫悅高唱「美國派」驚豔全場
帳戶突增巨款 聖地牙哥老夫婦不慎被騙近7萬

帳戶突增巨款 聖地牙哥老夫婦不慎被騙近7萬