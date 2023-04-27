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美前國安顧問波頓訪台談台海局勢 下機旋會朱立倫

台灣新聞組╱台北27日電
美國前白宮國安顧問波頓(左)26日中午抵台訪問，傍晚到國民黨中央黨部，與國民黨主席朱立倫(右)會面，就彼此關心的重要議題深度交換意見。(圖：國民黨提供)
美國前白宮國安顧問波頓(左)26日中午抵台訪問，傍晚到國民黨中央黨部，與國民黨主席朱立倫(右)會面，就彼此關心的重要議題深度交換意見。(圖：國民黨提供)

美國白宮前國家安全顧問波頓（John Bolton）昨日中午訪台，為首位訪台、有意爭取代表共和黨參選2024總統的政治人物。國安局長蔡明彥昨透露，將會和波頓安排見面並針對台海局勢交換意見；波頓昨傍晚旋即與國民黨主席朱立倫會面，國民黨中央表示兩人就彼此關心的重要議題深度交換意見，會談氣氛良好融洽。

本報系聯合報報導，波頓曾為美國前總統川普國家安全顧問及美國駐聯合國大使，多年來關心國際局勢發展，並為台美關係貢獻良多。

根據自由亞洲電台報導，波頓1月已宣布將角逐共和黨提名競選總統。國民黨人士表示，波頓到訪中央黨部，原本說法是波頓會低調搭計程車，但昨天傍晚的到訪，包括警方前導車在內計有八輛車的車隊大陣仗。

外交部表示，波頓此行係接受「世界台灣人大會」及「台灣人公共事務協會」邀請，於4月26日至5月2日訪台。波頓將出席29日「世界台灣人大會」（WTC）年度大會，以及5月1日「台灣人公共事務協會」（FAPA）40周年慶祝晚會。

台北中國時報報導，波頓為知名對陸鷹派，也不吝展現挺台立場，今年2月更公開呼籲，美國應給予台灣全面外交承認，也強調美方應一改對台戰略模糊的立場，讓海軍艦艇停靠高雄港，給予台灣軍隊更多訓練、協助。

蔡明彥強調，尊重美國友台人士對加強台灣防衛能力的各種建議，他會安排會面，深入請教波頓觀點。

國民黨立委陳以信認為，波頓盼加強台灣防衛，用意絕對是好的，但這類做法對台海局勢帶來的影響到底是正面還是負面，國安局應有所評估。

另外，波頓訪台前夕於南韓的安全論壇中再度拋出，南韓、日本和美國應組成「集體自衛」小組，並考慮納入台灣。

不過，陳以信點出，美日之間有日美安保條約，美韓之間也有共同防衛的協定，在軍事行動的一致性本來就高，而中美共同防禦條約已在1979年廢止，因此所謂集體防衛的構想，是否能延伸至台海，又能達到何種程度的落實，是很大的問號。

波頓 國民黨 共和黨

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