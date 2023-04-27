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國台辦證實：八旗文化總編涉國安調查中

特派記者賴錦宏、記者陳政錄╱綜合27日電
國台辦發言人朱鳳蓮26日證實，台灣八旗文化總編輯富察因涉嫌從事危害大陸國家安全的活動，正在接受調查。(中新社)
國台辦發言人朱鳳蓮26日證實，台灣八旗文化總編輯富察因涉嫌從事危害大陸國家安全的活動，正在接受調查。(中新社)

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨日證實，八旗文化總編輯富察（本名：李延賀）因涉嫌從事危害大陸國家安全的活動，正在接受大陸國家安全機關調查。針對台灣民族黨副主席楊智淵在大陸遭逮捕，朱鳳蓮則稱，這進一步敲響嚴懲台獨分裂勢力的警鐘。

李延賀日前傳出於3月返回上海探親時，疑似被大陸國安人員拘捕。朱鳳蓮昨日在例行記者會上證實此事，並稱大陸有關方面將依法保障其各項合法權益。

對於大陸最高人民檢察院25日發布消息稱，溫州市人民檢察院日前以涉嫌分裂國家罪對楊智淵批准逮捕。朱鳳蓮則說，大陸國家司法機關依法追究台獨分裂分子刑事責任，進一步敲響嚴懲台獨分裂勢力的警鐘。她並警告，任何以身試法者，都難逃大陸法律的制裁。

針對這兩起事件，陸委會主委邱太三昨日在立法院內政委員會備詢時指出，中國大陸的「政治迫害」已不限於其境內，現在已經「長臂管轄」到台灣，顯然是有威嚇的味道，和對台灣的打壓。

邱太三說，政府沒有禁止民眾到大陸自由行，但必須提醒，中國大陸並非民主法治的國家，而近期發生的案例也會納入政府是否開放兩岸觀光的考量之內。

陸委會昨日也發布新聞稿，批評中共企圖藉延伸內部法律之域外效力或透過長臂管轄，妄想迫使台灣人民進行自我審查、製造寒蟬效應。陸委會要求大陸應讓楊智淵與其家屬通話、探視，並再次呼籲陸方盡早釋放人安全返台。

李延賀與楊智淵在大陸被捕也引起國際媒體關注。德國之聲中文網指出，部分分析人士擔憂，李延賀被捕會在華文出版界製造寒蟬效應。

報導稱，在李延賀與外界失聯的事件曝光後，各界立即聯想到2015年香港銅鑼灣書店股東與員工陸續失蹤的案件。當時包含瑞典籍股東桂民海丶銅鑼灣書店經營者李波與店長林榮基等五人在三個月內陸續失蹤，後來全證實身處中國，並被中共當局控制。

大陸知名作家慕容雪村認為，這起事件也許會是一系列重大事件的開始。

對於楊智淵被以涉嫌分裂國家罪逮捕，國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎則說，楊智淵是第一個被以這個罪名起訴跟逮捕的台灣人，「這滿令人擔憂的」。因分裂或顛覆國家罪在大陸刑法屬重罪，因此楊智淵恐將面臨長年刑期。

陸委會主委邱太三26日在立院內政委員會報告並備質詢。(記者曾學仁／攝影)
陸委會主委邱太三26日在立院內政委員會報告並備質詢。(記者曾學仁／攝影)

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