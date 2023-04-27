馬英九反映稱謂問題 希臘總統致歉：會更正

前總統馬英九（中右）出席論壇，與希臘總統薩克拉洛普魯（中左）交談。(圖：馬英九辦公室提供)

前總統馬英九 到希臘參加第8屆德爾菲經濟論壇，論壇官網先稱馬為「台北前總統」，雖然經反映後一度改為「台灣前總統」，最後又改成「前領導人」。馬英九昨天出席論壇開幕式，當面向應邀致詞的希臘總統薩克拉洛普魯及論壇創辦人索莫科斯反映稱謂問題，希臘總統表示歉意，也表示會請主辦單位更正。

馬英九辦公室指出，包括希臘總統與主辦單位，都稱馬為「Mr. President（總統先生）」。

而在馬英九向主辦方反映此事之前，總統府發言人林聿禪昨天雖表示該國際論壇的主辦單位逕以錯誤的稱謂來稱呼前元首，是極不恰當，更有失禮貌，主辦單位應該立即改正錯誤，但也提到，對於未來類似活動參與，建議能特別注意確認，避免類似情況再次發生。

行政院長陳建仁也表示，這對馬前總統來講是一個很大的考驗，「我想每一個人看到主辦單位，對自己的名稱改來改去的時候，絕大部分的人都會因此而取消去演講」。

馬辦則肯定第一線外交人員的辛勞，遺憾蔡英文政府在馬前總統此次稱謂上採取雙重標準，馬前總統親自交涉，也表達將堅定站在民間立場上，為台灣發聲，讓國際知道台灣內部仍有多數人希望維持兩岸和平，堅決拒絕台灣變成第二個烏克蘭 。

國民黨 發言人林家興則希望民進黨應該收起見獵心喜的無聊心態，不要在扯後腿、貽笑大方。