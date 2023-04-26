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八旗總編富察遭中國指控危害國安 美國筆會：出版不是犯罪

中央社／紐約26日專電
出版社八旗文化總編輯富察（李延賀）遭中國拘捕。（取材自富察臉書）
出版社八旗文化總編輯富察（李延賀）遭中國拘捕。（取材自富察臉書）

紐約時報報導，台灣八旗文化總編輯富察（本名李延賀）在中國失聯後被控涉嫌危害國安，台灣憂心忡忡，認為北京此舉是對台灣充滿生氣的出版業發出警告。

富察是中國公民，自2009年起定居台灣，他創立的八旗文化以出版批判中共的書籍聞名於台灣文壇。紐時引述富察同事與友人說法報導，富察3月上旬返回中國探親，不久之後失去聯繫。

中國國務院台灣事務辦公室發言人朱鳳蓮今天在例行記者會表示，李延賀涉嫌「從事危害國家安全的活動」，正接受國安機關調查。她未詳述指控細節，僅說中方將保障當事人各項合法權益。

富察友人、定居台灣的中國流亡詩人貝嶺形容，富察遭拘留是「一記重大打擊，將掀起寒蟬效應」。他說，出版與新聞自由是全世界開放社會的基本指標，富察不該為出版不見容於中國當局的書而受如此譴責。

總部設在紐約的美國筆會（PEN America）聲明「出版不是犯罪」，要求中方立即無條件釋放富察。

聲明說，此案是對言論自由的攻擊，也是中國政府敵視任何主張自由、開放思想交流的人的又一例證。

富察依親移居台灣前曾任上海文藝出版社副社長，在台創立八旗文化後出版種類廣泛的書籍，包括旅美政治學家王飛凌所著「中國紀錄：評估中華人民共和國」、白宮國家安全會議高層杜如松（Rush Doshi）所著「長期博弈：中國削弱美國、建立全球霸權的大戰略」中譯本。

美國筆會表示，富察曾出版中國異議人士所著、主題原本會被北京查禁的書，讓中文讀者接觸到不同思想和觀點，包括西方著作譯本。中共不斷嘗試壓制境外言論自由，如今拘留富察，是「肆無忌憚箝制八旗文化出版工作的企圖」。

紐時報導寫道，富察遭中方拘留可能為原本就緊繃的兩岸關係帶來新考驗。

北京聲稱台灣是中國一部分，但台灣許多人厭惡中共領導人習近平專制統治，包括他近年鐵腕壓制香港民主運動。

中國以國安為名調查富察，是本週證實第2起充滿政治意味的涉台案件。中國檢方25日宣布，以涉嫌「分裂國家罪」批准逮捕台灣民族黨副主席楊智淵。朱鳳蓮在國台辦記者會說，此案是「進一步敲響嚴懲台獨分裂勢力的警鐘」。

至於富察遭中方調查，紐時報導，鑑於兩岸關係緊繃、富察仍具中國公民身分，台灣相關單位在他拘留期間設法探視可能很困難。

報導提到，此案令富察支持者想起2015年5名香港書商失蹤的銅鑼灣書店事件。這家書店以出版披露習近平及其他中共高層祕辛的禁書聞名，中國調查人員當時秘密拘留書店股東及員工。股東桂民海因涉「為境外非法提供情報」而被判刑10年，其餘4人在中國國營媒體上坦承犯行後都已獲釋。

林榮基身為銅鑼灣書店事件主角之一，2019年起定居台灣。他說，富察生於中國，很可能因此被禁止離境，「台灣出版商應該當心，因為你永遠無法改變中國的想法」。

書店 中共 北京

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富察、楊智淵被捕 陸委會邱太三：長臂管轄威嚇台灣

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