瓜國總統稱中華民國是唯一中國 外交部急澄清

瓜地馬拉共和國總統賈麥岱率團訪台，並拜訪立法院，在議場發表演說。(記者曾學仁／攝影)

暌違13年，立法院昨再度有友邦元首在議場演說。瓜地馬拉共和國總統賈麥岱演說表示，台灣跟瓜地馬拉情誼堅若磐石，中華民國 是獨立國家，也是唯一且真正的中國，支持台灣參與國際組織。他強調，相較其他國家利益置於友誼之上，瓜地馬拉作為中美洲唯一友邦，立場堅定。他並高呼台灣萬歲，朝野立委起立鼓掌。

蔡總統昨天在總統府前廣場以軍禮歡迎後，賈麥岱即前往立法院發表演說，為體恤賈麥岱行動較為不便，立法院破例讓國賓座車開到議場前門口。立法院長游錫堃頒贈賈麥岱國會榮譽獎章。上一次有友邦總統赴立法院演說為2010年6月8日，前友邦吉里巴斯時任總統湯安諾。

蔡總統中午在總統府設國宴歡迎賈麥岱，國宴開始前，蔡總統親為賈麥岱配掛「采玉大勳章」，彰顯賈麥岱對兩國邦誼的貢獻。

不過，在賈麥岱國會演說後，台外交部隨即發聲明「澄清」，強調賈麥岱沒有說「唯一且真正的中國」。

賈麥岱在立院演說時，立院第一時間提供的翻譯文稿出現「唯一且真正的中國」字眼。外交部隨後發聲明表示，賈麥岱現場講的是，支持承認台灣為一獨立國家，也是一個唯一且真正的國家，字卡的翻譯並未還原真意。立院後來也「更正」文稿。但蔡總統3月底訪瓜國時，賈麥岱就曾表示，「對我們來說，（中華民國）是唯一且真正的中國」。

朝野立委都認為，賈麥岱認為的中國就是中華民國，凸顯瓜國對台的堅定支持，外交部的大動作更正，連綠營立委都不解，不具名民進黨 立委說，無法理解外交部的反駁，「本來不是問題，現在搞了一個大問題」。