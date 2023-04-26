陸正式批捕台獨男楊智淵 指控分裂國家罪

大陸浙江省溫州市檢察院以涉嫌「分裂國家罪」對台灣民眾楊智淵（左二）批准逮捕。圖為楊智淵去年8月遭陸方拘留。（取材自央視新聞）

中國大陸最高人民檢察院昨天指出，浙江省溫州市國家安全局偵查終結「台灣地區犯罪嫌疑人楊智淵涉嫌分裂國家罪一案」，溫州市檢察院以涉嫌「分裂國家罪」對楊智淵批准逮捕；案件正進一步辦理中。行政院長陳建仁昨呼籲對岸，早點讓楊智淵回到台灣。陸委會強調楊智淵無罪，中共應盡速釋放，並批評陸方此舉「勢必不利兩岸間交流互動」。

近年有數位台灣民眾被大陸當局以危害國家安全等名義逮捕，楊智淵去年被盯上，就在美中台關係最敏感的時間點，引起各界關注。

去年8月，時任美眾院 議長裴洛西訪台後，大陸隨即於8月3日宣布，浙江省溫州市國家安全局依法對長期從事「台獨」分裂活動，涉嫌危害國家安全的犯罪嫌疑人楊智淵實施刑事拘傳審查。

陳建仁昨出席指揮中心會議後，就楊智淵事件指出，呼籲中國早點讓楊智淵回到台灣。因疫情 緩解，兩岸之間交流愈來愈頻繁，希望中國要保障前往當地的台灣民眾都能得到人身安全。兩岸間和平、穩定、健康交流，必須建立在雙方都提供赴當地民眾保障為前提。

陸委會昨回應，自去年8月迄今，台方已多次透過管道向陸方表達應盡速安全釋放楊智淵，惟陸方均無正面回應。陸委會與家屬保持密切聯繫並提供必要協助。

陸委會指出，鑒於近來一再發生類似案件，在兩岸疫情逐漸趨緩、雙方人民都希望恢復正常往來之際，陸方恣意逮捕台灣民眾，嚴重傷害台人權益，製造恐懼，勢必不利兩岸間交流互動。

時代力量發言人余佳蒨說，中國大陸羅織罪名，惡意栽贓，濫捕台灣人民，要求即刻釋放楊智淵與李延賀（八旗總編輯富察）。

去年8月，浙江省溫州市國家安全局以涉嫌分裂國家犯罪、煽動分裂國家犯罪，將楊智淵變更刑事強制措施，由拘傳轉為指定居所監視居住。

據央視報導，2008年，楊智淵在「野草莓學運」表現活躍，被民進黨 重點培植，任命為民進黨台中市黨部青年會會長，「成為台獨勢力重要成員」。2011年，楊參與組建「台灣民族黨」，策畫實施「台獨」分裂活動，推動「公投建國」。2019年，楊出任該黨副主席後，高調推行「急獨」路線。楊還曾應陳水扁邀請，代表「一邊一國行動黨」參選新北市永和區立委。

根據大陸刑法第103條規定，組織、策畫、實施分裂國家、破壞國家統一的，對首要分子或者罪行重大的，處無期徒刑或者十年以上有期徒刑；對積極參加的，處三年以上十年以下有期徒刑；對其他參加的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利。

至於煽動分裂國家、破壞國家統一的，處五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利；首要分子或者罪行重大的，處五年以上有期徒刑。