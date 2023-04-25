軍警權責不同 朝野立委齊批不該混淆

警政署將遴選120名種子教官接受類軍事訓練，未來負責在保一、四、五訓練5500名員警。圖為保一總隊維安特勤隊戰技表演。（本報資料照片）

政府傳擬擴編保二總隊，戰術師資培訓課程近日瘋傳。民進黨 立委認為，支持加強訓練，但反恐和真正打仗仍有區別，且設備跟配備也都不同，必須分清楚。警界出身的國民黨立委游毓蘭質疑，課程涉及近身搏鬥、步槍機槍訓練及投擲手榴彈，明顯就是平戰轉換了，政府應該說清楚，給予相應保障。

游毓蘭表示，從訓練內容看來，和預防犯罪、情報布線，以及基本守望站崗已大不相同；內政部 長林右昌說是為反滲透、反突擊訓練，那反突擊不就代表戰爭已經開始？就好像抓到嫌犯身上有十公斤毒品，嫌犯說沒有要賣、自己要吃的，「根本胡扯」。

民進黨立委張宏陸表示，現在的犯罪狀況跟以往有所不同，因此他非常認同要加強訓練，應該要讓警察 有更高的專業訓練，如果恐怖分子有軍事訓練的背景，警察卻沒有相對應的訓練，未來將會完全沒有辦法應付。不過，張宏陸說，警察跟軍人是不同的職業，警察要負責人民的安全跟治安，而軍人則是要負責打仗，兩者不應該混淆在一起。

民進黨立委王美惠說，警察有警察的職責，軍人也有軍人的規定，在危險的時代大家都可以互相幫忙，但是權責一定要區分清楚，內政部務必要說清楚講明白，不要讓警察不知所措。

民眾黨團幹事長張其祿也質疑，如果只是一般維護治安，需要到這種訓練強度嗎？時代力量立委陳椒華說，擴編保二總隊加強政府防護關鍵基礎設施，這是回歸警察的職責，可給予肯定；但警察不該軍事化，這是國際民主國家的共識，內政部有義務對外說清楚。