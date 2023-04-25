台家戶擁槍自衛？陳建仁：沒有這樣的規畫

山東艦編隊訓練。（取材自微信）

國防部 日前表示，正針對台灣防衛需求，與美方磋商，針對台灣防衛需求建立「區域緊急庫存」，此事引學者憂心，恐增升兩岸緊張局勢，行政院長陳建仁昨表示，此構想還在協商討論中，強調台灣要有自主防衛力量，「能戰才能止戰，備戰才能夠避戰」。

至於爭取美國共和黨總統提名 的創業家拉馬斯瓦米近日拋出主張，建議讓「台灣每戶家庭持有槍枝」，以嚇阻中共 侵台；陳建仁昨赴台中視察消防廳舍時表示，維持區域以及台海的和平，一向是國際社會所關注的。「我們的國際好友對於台灣提出的這些意見」，最主要的就是希望能夠加強全民國防的概念，但台灣、美國的國情不同，「我們沒有這樣的一個規畫」。

此外，國防部24日發出新聞稿表示，中共海軍山東號航艦編隊，現距離鵝鑾鼻東南方約120浬處，硏判將經台東南部海域，國防部密切關注中。

國防部自21日起連續三日發布在東南海域近同方位、距離，發現艦載的直9反潛直升機，顯有艦群活動；按防衛省統合幕僚監部當天發布情資，山東艦自本月7日起，連17天有戰機和直升機起降，確認共約610次。

相應日方發布訊息，國防部昨也發布情資。按情資推判，艦群已返航可能穿越巴士海峽。

國防部表示，國軍運用聯合情監偵手段，掌握中共海軍山東號航艦編隊於西太平洋航訓，距離鵝鑾鼻東南方約120浬處，判將經我東南部海域。

國防部表示，過程中台灣海、空兵力及陸基雷達系統全程掌握動向、嚴密監控並適切應處。