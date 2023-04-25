我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

副州長康伊蓮宣布競選紐森遺缺 若勝出將成加州首位女州長

又非隨機殺人 舊金山北岸區槍擊1死4傷 華埠就在附近

台家戶擁槍自衛？陳建仁：沒有這樣的規畫

記者劉柏均／台中25日電
山東艦編隊訓練。（取材自微信）
山東艦編隊訓練。（取材自微信）

國防部日前表示，正針對台灣防衛需求，與美方磋商，針對台灣防衛需求建立「區域緊急庫存」，此事引學者憂心，恐增升兩岸緊張局勢，行政院長陳建仁昨表示，此構想還在協商討論中，強調台灣要有自主防衛力量，「能戰才能止戰，備戰才能夠避戰」。

至於爭取美國共和黨總統提名的創業家拉馬斯瓦米近日拋出主張，建議讓「台灣每戶家庭持有槍枝」，以嚇阻中共侵台；陳建仁昨赴台中視察消防廳舍時表示，維持區域以及台海的和平，一向是國際社會所關注的。「我們的國際好友對於台灣提出的這些意見」，最主要的就是希望能夠加強全民國防的概念，但台灣、美國的國情不同，「我們沒有這樣的一個規畫」。

此外，國防部24日發出新聞稿表示，中共海軍山東號航艦編隊，現距離鵝鑾鼻東南方約120浬處，硏判將經台東南部海域，國防部密切關注中。

國防部自21日起連續三日發布在東南海域近同方位、距離，發現艦載的直9反潛直升機，顯有艦群活動；按防衛省統合幕僚監部當天發布情資，山東艦自本月7日起，連17天有戰機和直升機起降，確認共約610次。

相應日方發布訊息，國防部昨也發布情資。按情資推判，艦群已返航可能穿越巴士海峽。

國防部表示，國軍運用聯合情監偵手段，掌握中共海軍山東號航艦編隊於西太平洋航訓，距離鵝鑾鼻東南方約120浬處，判將經我東南部海域。

國防部表示，過程中台灣海、空兵力及陸基雷達系統全程掌握動向、嚴密監控並適切應處。

國防部 中共 提名

上一則

兩岸論述 侯「安全是一切」 柯了解尊重九二共識

下一則

戰訓教官六大項目巷戰訓練 為準戰爭做預備？

延伸閱讀

黑白集／肅槍甩鍋 陳建仁貧錯嘴

黑白集／肅槍甩鍋 陳建仁貧錯嘴
陳建仁：國軍有能力捍衛國家安全、民主自由及區域穩定

陳建仁：國軍有能力捍衛國家安全、民主自由及區域穩定
馬英九拋兩岸同屬中國 陳建仁：台灣主權獨立互不隸屬

馬英九拋兩岸同屬中國 陳建仁：台灣主權獨立互不隸屬
馬英九讚陸防疫遭批屈從 馬辦駁陳建仁：意識形態老路

馬英九讚陸防疫遭批屈從 馬辦駁陳建仁：意識形態老路

熱門新聞

台灣知名雕塑家朱銘，22日晚上遭妻子發現在家身亡，疑似因久病厭世尋短，享壽85歲。（記者潘俊宏／攝影）

疑久病厭世…國寶級雕刻家朱銘住家輕生 享壽85歲

2023-04-23 05:28
前文化部部長、作家龍應台投書紐約時報。（本報系資料照片）

龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目

2023-04-19 04:22
知名台灣雕刻家朱銘驚傳22日晚上在士林區住家中辭世。律師昨天代表家人出面發表聲明，謝謝各界關心。(記者林伯東／攝影)

藝術家朱銘住處自縊享壽85歲 妻發現時已來不及

2023-04-23 15:29
Sandy&Mandy如今被讚是「台灣最美學霸雙胞胎」。(取材自Instagram)

台「最美學霸雙胞胎」清大畢業 學士照驚呆400萬人

2023-04-20 05:25
台中市張姓男子是超商店員，前年間涉嫌性侵、猥褻女同事，台中高分院判他緩刑5年。示意圖。（取材自Ingimage）

台超商店員逼女同事口交舔乳 色問「外面可嗎」下場慘了

2023-04-19 01:46
圖為朱銘2019年9月14日出席朱銘美術館20周年慶，並說明太極系列新作品創作理念。（中央社檔案照片）

朱銘離世 摯友吳炫三越洋受訪痛哭：他沒一天停止思考創作

2023-04-23 13:38

超人氣

更多 >
喜萊莉‧柯林頓投書紐時：麥卡錫正中習近平圈套

喜萊莉‧柯林頓投書紐時：麥卡錫正中習近平圈套
回家啃老 Z世代、千禧世代毀了爸媽積蓄

回家啃老 Z世代、千禧世代毀了爸媽積蓄
全國收視最高黃金主播卡爾森 與福斯新聞分道揚鑣

全國收視最高黃金主播卡爾森 與福斯新聞分道揚鑣
洛縣阿市雙屍命案死者姓名公布 都是華裔

洛縣阿市雙屍命案死者姓名公布 都是華裔
連鎖餐廳「認錯」：熱賣商品無骨雞翅不是雞翅

連鎖餐廳「認錯」：熱賣商品無骨雞翅不是雞翅