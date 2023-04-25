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冷眼集／戰術訓練內政部遮遮掩掩 徒增人民疑慮

記者 石秀華、何祥裕
內政部長林右昌在立法院信誓旦旦強調，「警察絕對不會去從事軍事工作或行動」，被指遮遮掩掩恐徒增人民對國防的疑慮。（本報資料照片）
內政部長林右昌在立法院信誓旦旦強調，「警察絕對不會去從事軍事工作或行動」，被指遮遮掩掩恐徒增人民對國防的疑慮。（本報資料照片）

儘管內政部長林右昌在立法院信誓旦旦強調，「警察絕對不會去從事軍事工作或行動」，但攤開警政署甄選戰術訓練種子教官的課程，手榴彈、步槍及機槍等操作訓練，明眼人一看就知道就是為了軍事戰鬥預做準備，就算是防護關鍵基礎設施，也是軍事戰鬥的一種，政府對警察有特殊運用，就請直接明講並訂定相關獎勵、撫卹辦法，如此遮遮掩掩恐徒增人民對國防的疑慮。

由於近年兩岸關係劍拔弩張，加上國外不斷示警台海恐兵凶戰危，政府從延長義務役役期、教育部要求各校將16歲以上學生名冊填入國防部系統，到最近曝光的戰術訓練種子教官甄選等，可以看得出來是為了戰事預做準備，只是每次動作，不是說不清楚，就是含糊其詞，非得等到引發社會嚴重負評後，才願意說清楚講明白，徒增人民對政府的不信任感。

關於保二警察擴編、或另成立保八，讓警察成為第二陸軍的說法最近甚囂塵上，但行政院一貫以還沒實施、研議中等官話來推託，但根據戰術訓練種子教官的課程，基本上就是為了城鎮戰預做準備，此時林右昌還稱警察不會從事軍事工作與行動，未免也太低估人民的智商。

軍事行動不管是攻勢或是守勢，就是軍事行動，不會因為「防護關鍵基礎設施」，就變成非軍事的治安行動。

若基於國家安全，真有必要讓警察可以隨時「平戰轉換」，就請政府清楚地告訴全民，警察人員在戰時有轉換戰鬥人員的需求，就像最近幾年，政府有意將海巡署打造成「第二海軍」，除了海巡艦艇的武器系統可以平戰轉換外，海巡署與國防部也有訂定「海巡署戰時納入國軍防衛作戰體系平戰轉換作業規範」，當海巡人員轉換成軍事戰鬥人員時，相關的權利義務均有規範，海巡可以，那警察的保障在哪？

對比其他公職，警察這工作已經相當弱勢了，若政府真要警察在面臨軍事衝突時，拿起槍來保家衛國，就請給警察有自由選擇與充分保障的權利，8萬警察大軍如果被政府以常訓偷偷夾帶軍事訓練，一開戰能有多少警察真的拿槍參加戰鬥？大家心知肚明，因此，要警察去打仗就請明講，把規則訂清楚，不要搞到最後大家不敢考警察，戰事未起反而治安先垮了。

警察 國防部 教育部

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