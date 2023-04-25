強化平戰轉換 警署甄選戰訓教官規畫訓練5500名警力

因應政府「平轉戰」，警政署計畫招募種子教官接受類軍事訓練，課程包括各式兵器教練、手榴彈實彈投擲等。圖為保一總隊維安特勤隊「反劫持演練」。（本報資料照片）

傳出警政署將擴編保二總隊成為「第二陸軍」，日前遭行政院否認後，內政部長林右昌昨也否認未來警察 訓練將軍事化。但本報系聯合報掌握，警政署已發函各縣市警局，開始招募戰術師資種子教官，5月起進行培訓課程，教官訓練完畢後，將以30個月，訓練5500名警力，「提升警察人員平時轉戰時轉換能力」。

被問到警政署未來是否比照海巡署「第二海軍」模式，共同承擔「平戰轉換」？林右昌昨列席立法院內政委員會表示，政府要防護關鍵基礎設施，須加強相關訓練，但不等於警察要去從事軍事工作或行動，警察絕對不會執行軍事工作或行動。

據了解，警政署日前行文各縣市警局，甄選戰術訓練種子教官，種子教官要培訓四周，前兩周在鳳山某營區進行輕兵器訓練、後兩周在警政署反恐中心進行戰術戰技訓練。戰術種子教官課程，包括各式兵器教練、手榴彈實彈投擲、小部隊戰鬥、基礎近身戰技、城鎮限制空間戰鬥、城鎮戰射擊訓練等六項目，共須接受160小時訓練。

該戰術師資種子教官培訓班還限定培訓人員條件，只有現任助教、儲備助教或曾任特殊警力或維安隊的員警，不分男女警，但須45歲以下；根據規畫，北區預定培訓七名、南區兩名種子教官。種子教官完成任務回到原本服務的警局，還可優先遴補擔任常訓助教。據了解，高雄市警局已派員參加。

國民黨 立委游毓蘭質詢指出，警政署規畫培訓戰術師資種子教官，課程內容很嚇人，包括各式兵器教練、手榴彈實彈投擲、小部隊戰鬥等。她說，支持政府做該做的事，但如果要讓警察成為國軍、第二陸軍，且明顯是要做近身肉搏戰，相關保障必須先到位，應該讓警察退休金 、撫卹比照軍人。

林右昌表示，所謂警察要成「第二陸軍」，完全是以訛傳訛，政府要防護關鍵基礎設施，最重要是反突擊、反滲透，所以必須加強相關訓練，但並不等於警察要去從事軍事工作或行動，這完全是兩件事，警察絕對不會去從事軍事工作或行動，這須嚴正澄清。

游毓蘭追問，日前傳出的課程基準表也是假消息？林右昌說，警察相關保障一定會做制度的設計，他要重申「警察絕對不會去做軍事工作」。

對於未來可能得接受包括投擲手榴彈、城鎮戰等訓練，基層員警批評「簡直把警察當小兵耍」，明明募不到兵，還瞎扯平戰轉換，「台灣什麼事都叫警察，打仗也叫警察」；上頭把腦筋動到全國8萬警察大軍頭上，把警察當「類軍人」，那警察為何不比照軍人的福利；政府有錢買手榴彈，不如花錢加強警察裝備，好讓警察為了治安衝鋒陷陣。