兩岸論述 侯「安全是一切」 柯了解尊重九二共識

新北市長侯友宜24日上午出席基北北桃公共運輸合作發展論壇。(記者曾原信／攝影)

新北市長侯友宜 近來增加國政發言頻率，昨天出席2023基北北桃公共運輸合作發展論壇致詞表示，國家要永續發展，最重要的就是國家要安全、人民要安心、社會要安定，沒有安全就沒有一切，發展過程要和平、安定、永續、繁榮，在兩岸、國際詭譎情勢下，「我們更應守護台灣的安全，保護中華民國。」

侯友宜連兩日主持縣市區域合作活動，又在臉書貼出過世名雕刻家朱銘作品「同心協力」，立院國民黨團呼籲黨中央盡快徵召侯友宜；侯回應，黨有黨的規畫和節奏，應尊重黨的安排；他說郭台銘在產經業具代表性，唯有同心齊力、不分你我與黨派，國家才能夠安全。

媒體提問是否在新加坡 密會星國總理李顯龍？侯友宜表示，尊重新加坡，也對他們的安排心存感激，謝謝新加坡為他所做的一切。

而民眾黨主席柯文哲 訪美，23日到休士頓參加僑宴時表示，他不會當面否認九二共識，民進黨的回答方式是不接受九二共識，他可能的回答是了解也尊重。他強調是認知不是承認，至少沒有當面拒絕。

他說，不管是九二共識或一國兩制，他的回答都有個緩衝，以一國兩制為例，他的回答是「如果是目前的香港模式，那台灣人不會接受」，不會直接「不同意」。

柯文哲說，他的信念是「政治要建立在人民生活每一天」，台灣現在缺電、缺水、缺工、缺蛋、缺人才，勞保也快破產，「人民的小事就是政府的大事」。

柯文哲指出，他拜訪美國前國務卿龐培歐（Michael Richard Pompeo）時，龐培歐預測2023年全世界經濟成長率不會超2.7%，原因是俄烏戰爭、新冠疫情後遺症、通貨膨漲，經濟不好，整個世界就會更加動盪，今年整個世界會比較混亂。

柯文哲認為，目前美國對中國大陸的策略，不是真的要打仗，是嚇阻作用。

外界好奇美國對大陸的策略到底是戰略模糊還是戰略清晰？柯文哲認為，其實兩個都對，美國畫了一個底線，如果你越過紅線，就會採取行動，但不會讓你知道具體行動是什麼，這個底線是對中國大陸，也是對台灣，現階段美方提出的戰略上有清楚的地方，也有模糊的地方。