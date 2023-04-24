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中國以涉嫌分裂國家罪 正式批准逮捕台灣男子楊智淵

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中國以涉嫌分裂國家罪 正式批准逮捕台灣男子楊智淵

台灣新聞組／即時報導
台灣男子楊智淵被中國指控為「台獨分子」，於2022年8月3日遭溫州市國家安全局逮捕。（截圖自央視新聞畫面）
台灣男子楊智淵被中國指控為「台獨分子」，於2022年8月3日遭溫州市國家安全局逮捕。（截圖自央視新聞畫面）

據環球網25日報導，去年8月3日遭中國以「涉嫌分裂國家罪」逮捕的33歲台灣男子楊智淵，浙江省溫州市檢察院已於日前批准對其逮捕，該案件正在進一步辦理中。楊智淵是以「推動台灣成為主權獨立國家並加入聯合國」為目標的「台灣民族黨」創辦人之一。

去年8月，時任美國眾院議長長裴洛西訪台後，中國隨即於8月3日宣布，浙江省溫州市國家安全局依法對長期從事台獨分裂活動，涉嫌危害國家安全的犯罪嫌疑人楊智淵實施刑事拘傳審查。

2022年8月4日，浙江省溫州市國家安全局以涉嫌分裂國家犯罪、煽動分裂國家犯罪，將楊智淵變更刑事強制措施，由拘傳轉為指定居所監視居住。

當時央視新聞報導，楊智淵長期受台獨思想毒害。2006年，楊就讀中學期間即開始從事台獨分裂活動。2008年，楊在「野草莓學運」中表現活躍，被民進黨選中重點培植，任命為民進黨台中市黨部青年會會長，成為台獨勢力重要成員。

央視新聞稱，2011年，楊參與組建「台灣民族黨」，積極策劃實施一系列台獨分裂活動，推動「公投建國」。2019年，楊出任該黨副主席代理主席黨務後，變本加厲，高調推行「急獨」路線，大肆鼓噪台獨立場。

報導指出，「同年，楊應陳水扁邀請，代表『一邊一國行動黨』參選新北市永和區立法委員，並在選舉中大肆宣揚『謀獨拒統』，極力煽動兩岸對立。香港反送中運動期間，楊高調串聯分裂勢力為『港獨』站台，鼓動『多獨合流』，公然挑釁國家主權和領土完整」。

根據中國刑法第103條明定：組織、策劃、實施分裂國家、破壞國家統一的，對首要分子或者罪行重大的，處無期徒刑或者十年以上有期徒刑；對積極參加的，處三年以上十年以下有期徒刑；對其他參加的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利。

煽動分裂國家、破壞國家統一的，處五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利；首要分子或者罪行重大的，處五年以上有期徒刑。

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