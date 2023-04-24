美總統擬參選人、對中鷹派大將波頓 月底訪台

對北京持鷹派立場的美國前國家安全顧問波頓，傳4月底將訪台。（路透）

自由亞洲電台（RFA）22日報導，對北京 立場鷹派的美國前總統川普國家安全顧問波頓 （John Bolton）4月底將訪問台灣，成為2024年美國總統大選擬參選者中的第一人。

波頓1月已宣布將參加共和黨 總統初選，爭取提名。其辦公室表示，他將在台北舉辦的兩場獨派團體活動中發表談話，首場是29日在「世界台灣人大會」中的主題演說「在台灣維持長期和平與安全」，另一場則是5月1日台灣人公共事務會（FAPA）40周年晚宴的主題演說。

波頓長期對中國大陸採強硬立場，並主張承認台灣為主權國家。雖然他當選機會不大，但他對大陸的立場在政治上很敏銳。美國內華達大學助理教授王宏恩說，目前美國民調紛紛顯示，選民對北京的負面觀感增加中，對台灣的支持也在增加。

王宏恩還說，波頓以總統擬參選人身分訪台，具兩項重要意義。首先可能有助他在黨內初選中獲勝，其次反映出台灣問題對美國兩大黨支持者的重要性。

儘管美國政治人物訪台有助他們向選民展示其對北京的強硬姿態，但像波頓般的強硬立場，也可能使夾在美中之間的台灣難以應付。

台灣預定2024年1月舉行總統大選，執政的民進黨去年地方選舉遭遇挫折，反對台獨並致力與大陸建立友好關係的國民黨則看到了重返執政的希望。

王宏恩認為，鷹派的美國總統擬參選人訪台，訪問本身的影響可能不會很大，但更重要的是訪問期間的言行，若公開宣示有必要派兵保衛台灣，將獲台灣民眾歡迎，但也會製造緊張，也可能進一步使台灣民眾對美國的態度兩極化。

台灣駐美代表處發言人未就波頓可能訪台的風險和益處置評，只回應將持續推動台美深化各領域關係，也歡迎美各界人士訪台。不過，台灣官員私下提到，對知名美國訪賓訪台時即使是隨意發表的言論，台北也要謹慎應對可能產生的後果。

美國前總統川普任內的另一位國安顧問歐布萊恩日前提出台灣應該教導全民使用突擊步槍的言論，就登上媒體頭條，並被北京放大，批評這凸顯美國正鼓動兩岸軍事對抗。

台灣官員恐要為更多亂流做好準備，波頓不會是接下來唯一訪台的知名共和黨人士。華府分析家指出，另一位明年美國總統選戰擬參選人、前副總統潘斯將於6月訪台。共和黨維吉尼亞州州長楊金，亦將在波頓前訪台。