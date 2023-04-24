陸啟動貿易壁壘調查 劉兆玄看對台優惠：遲早會取消

兩岸企業家峰會理事長劉兆玄 (本報資料照片)

兩岸企業家峰會理事長劉兆玄接受本報系專訪時指出，他4月上旬在北京 與大陸政協主席王滬寧見面，王滬寧除釋出春暖花開之際，對兩岸重啟交流溝通寄予厚望的訊息，也很關切台灣民眾赴大陸遭遇支付系統申請不易問題；他並交代相關單位尋找解決之道。

此外，大陸宣布對輸台2445項產品提起貿易壁壘（障礙）調查，劉兆玄說，台灣必須有心理準備，大陸遲早有一天會取消對台灣的優惠；取消兩岸經濟合作協議（ECFA）提供給台灣的早收清單（提早降稅項目）降稅優惠亦然。

劉兆玄一行於9日至16日赴北京、南京和昆山等地方訪問。劉兆玄表示，原以為此行大陸方峰會理事長郭金龍邀請訪陸，討論例行工作之外，也認識新上任的國台辦主任宋濤，後來見到王滬寧，「會談氣氛不錯」。

第一次接觸，王滬寧給台灣訪客的印象，不像大陸媒體上看到的那麼嚴肅，態度誠懇，有其隨和的一面；大方向上，他肯定峰會平台的作用，希望透過交流合作解決兩岸問題，「給我的感覺是釋出善意的信號。」王滬寧也重視台灣民眾在大陸碰到的生活細節問題。例如，他問了許多有關申辦支付系統的情況，想了解有沒有更便利的方式。

大陸今年初開始就對台灣唱軟調，但當蔡英文總統訪美與眾議院議長麥卡錫 見面，大陸又實施軍演等措施，兩者是否相互矛盾？劉兆玄認為，世界各國處理政治和經貿議題，不一定會使用相同語言，中國大陸排名前十大出口企業中，就有六家是台企，「大陸一定會重視台灣」。

針對大陸這次發起貿易障礙調查，劉兆玄說，「本來就是WTO 體系下應有的權利」，但因調查還有很長的路要走，大陸不可能說翻盤就翻盤，「我們沒有必要把問題政治化」。

兩岸於2000年底、2001年初分別加入世界貿易組織（WTO），台灣當時對大陸產品進口設限，20多年來沒有太大改變，過去大陸也未發出異議。這次突如其來，經由雙方WTO代表團告知進行調查一事，確實讓台灣主管機關和民間始料未及。

這次大陸網民情緒性的意見被報導引述許多，但劉兆玄認為，不管網民怎麼說，這是政府和政府間的事，過去大陸對台灣讓利是一種善意，現在不讓利了是照規矩辦事，台灣不能把讓利視為天下掉下來的禮物，只能趕快想辦法面對，在理性透明的前提下，協商解決問題。