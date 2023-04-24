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台美磋商「區域緊急庫存」 否認在台「預囤彈藥」

記者洪哲政／台北24日電
國防部長邱國正曾表示，我國正與美方磋商，美軍擬將把在東亞軍備庫存改放台灣。這項規畫引發各界議論。圖為美製愛3防空飛彈。（記者洪哲政／攝影）
國防部長邱國正曾表示，我國正與美方磋商，美軍擬將把在東亞軍備庫存改放台灣。這項規畫引發各界議論。圖為美製愛3防空飛彈。（記者洪哲政／攝影）

國防部長邱國正曾公開表示，台灣正與美方磋商，美軍擬將把在東亞的軍備庫存，改存放到台灣。這項規畫引發各界議論。但國防部昨日表示，這項磋商其實是針對台灣的防衛需求建立「區域緊急庫存」，並非在台灣預囤彈藥，現正與美方就緊急運輸等四項議題磋商。

國民黨立委江啟臣今年3月6日質詢，「美方將原置於南韓、日本、菲律賓的儲備彈藥，將美軍在東亞的軍備庫存，改存放到台灣？」邱國正當時表示，「這也正在談當中」。立委追問，至於哪一類（彈藥）最多？邱說，他不便公開說明。

對這項談判內容與進度，國防部戰規司等單位昨天向本報系聯合報表示，此案旨在為台灣的防衛需求建立「區域緊急庫存」，而非在台灣預囤彈藥，國防部持續與美方針對緊急定義、國軍可立即操作之彈種、運輸、物資接轉時間等四項議題磋商中。

軍方內部認為，按戰規司的說法，明顯否認在台「預囤彈藥」的說法，而是在美軍「區域緊急庫存」量中，納入國軍需求，這項儲備現階段通常在日本；一旦台灣有緊急需求，美方就可以就近、立即運送，撥交國軍使用。

知情軍方人士說，「緊急」的定義，須經台美雙方磋商認定；而「可立即操作」彈種，則是與國軍現有的武器系統相同、或相容品項，無需再經過改裝、換裝訓練，或僅需要局部改裝與短暫教育訓練，即可投入戰鬥。回顧台海八二三砲戰，當年美軍緊急自琉球駐軍，交運台灣陸軍的八吋自走榴彈砲、空軍的響尾蛇飛彈，就是很好的案例。

有學者提醒，台美「區域緊急庫存」若設在台灣，勢必將大幅升高台海的軍事緊張，而在相關設施完成前採取強烈對抗行動，包括對台用兵。但也有學者認為，英國、北約若干國家也將防護醫材等物資列為「應變庫存」。 

國家政策研究基金會高級助理研究員揭仲認為，較好的替代方案，是在離台灣本島不遠，且已有大型美軍基地存在的地區，例如在日本沖繩設置「區域應急儲備」。

國防安全研究院戰略與資源研究所長蘇紫雲則認為，此名詞並非美軍常用軍語，顯見美國會刻意以中性用詞增加彈性，英國、北約若干國家也將防護醫材等物資列為「應變庫存」。

國防部 日本 英國

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