大屋頂下／白石鎮的紅地毯 兩岸的兩塊天花板

麥卡錫撞上了裴洛西的天花板。

去年8月，美國眾院議長裴洛西訪台，情勢發展如螺旋上升，最後演至蔡英文在總統府頒授特種大綬卿雲勳章給裴洛西，中共 則在台灣四周發動一場「焢窯式」的軍演。

此次同樣是眾院議長的麥卡錫放話要訪台，但情勢發展則如螺旋下降，最後轉為蔡麥在洛杉磯會面，原傳蔡英文發表演說也取消了，當然也就未發生原本想像的蔡英文在總統府授勳麥卡錫的場景。接下來的中共軍演在外行人看來也雷大雨小。

一個螺旋上升，一個螺旋下降，麥卡錫撞上了裴洛西的天花板。

麥卡錫未如裴洛西親身訪台，當然是受到美中雙方幕後火爆交涉的影響，裴洛西的「下不為例」，成了天花板。同時，據傳蔡英文政府也不主張麥卡錫訪台，怕這種挑釁影響了兩岸氛圍，會毀了民進黨2024的大選，也是天花板。中共對裴洛西訪台發射了11枚飛彈，此次的「環台戰備警巡」及「聯合利劍」就顯得只是行禮如儀，效果低於裴洛西天花板。

台美中三方都在切香腸，但任何一方都不可能想怎麼切就怎麼切，因為有天花板。

蔡英文赴美與馬英九 訪陸，都是在切香腸，也是想推高擋在頭頂的天花板。只是，蔡想切的是美國的香腸，馬想切的是中共的香腸；蔡想頂穿美國設的天花板，馬想突破中共設的天花板。亦即，馬英九嘗試從中共方面找到台灣的解方，蔡英文則嘗試從美國方面找到解方。於是出現了一些對照的場面：

當馬英九在大陸說「追求和平，避免戰爭…是兩岸中國人不可迴避的責任」時，民進黨發言人說：「誰跟你是中國人？」當馬英九在大陸為中華民國 發聲，並自稱「中華民國總統」時，蔡英文在美國沒有一句提到中華民國。蔡英文在美國強調的是「此時台美關係最好」，馬英九則憂慮「此時兩岸關係最壞」。馬英九此行多少換來對岸「和平發展」的共識，蔡英文得到的則是麥卡錫主張「加強對台軍售，確保武器送達台灣。」

當然，台灣的解方不僅在美國，也不僅在中共。馬英九在大陸仍倡「和陸／親美／友日」，是以美國的協助來支持和陸，想要同時頂高美中兩塊天花板。蔡英文的路線則顯然是以仇中來換取美國的青睞，但迄今似未將美國的天花板頂得夠高，卻使中共的天花板壓得更低。

前述「裴洛西天花板」，尚只是指此時此刻的小氣候。倘若從放高、放大、放遠的大氣候來看，「俄烏戰爭」才是台美中三方頭頂的天花板。

俄烏戰爭給台美中三方的啟示是：台灣不要作烏克蘭，中國不能作俄羅斯，美國不可把台灣看作烏克蘭、把中國看作俄羅斯。台美中關係走到目睹俄烏戰爭的今日，應當知道這一層「俄烏天花板」千萬不能頂穿。

因此，在去年緊接著俄烏戰爭爆發後的一段時間，台海緊張情勢似有螺旋上升的跡象。但經過這一年來各方的細思極恐，其實台海情勢卻有漸趨冷靜的趨勢。亦即，稍早想的是「兩岸打起來該怎麼辦」，現在卻漸漸有了「如果不能打該怎麼辦」的想法。

中共20大後的新局，宋濤出任台辦主任，宣示「要和平／要發展／要交流／要合作」。此後，和平發展漸成中共對台的論述主題。至此次馬英九訪陸，大陸政要當面講話，皆以和平發展為主軸。在宋濤與各省一把手的口中，聽不到「一國兩制」或「統一」，說到極致只聞「共創中華民族偉大復興」。這固然是中共方面顧慮來客馬英九的處境，但更在照應所有台灣人的視聽，也某種程度地顯示了對台論述架構的移轉。也就是從過去強調「統一」的「目的論」，轉移到了「和平／發展／交流／合作」的「過程論」。

這個轉彎，應當是受到「俄烏天花板」的影響。也就是前文所說，必須想一想「如果兩岸不能打該怎麼辦」？兩岸應當思考要如何撐過這一段可能漫長的「不能打／又不能統一」的歲月？這就必然要從目的論移向過程論。

相對而言，在俄烏天花板下，賴清德面對「票投民進黨／青年上戰場」的壓力，從「抗中保台」轉向了「和平保台」，也可說是從「抗中目的論」轉向了「和平過程論」。但他將以「務實的台獨工作者／誰跟你是中國人」為過程？或以「回到中華民國」為過程？恐怕尚待推移與發展。中共說「台獨與和平是水火不容」，賴清德有無可能同時擁抱台獨與和平？

馬英九此行展現的架構是「反對台獨／維護中華民國」。他的潛台詞應是，反對台獨消滅中華民國，也反對中共消滅中華民國。

民進黨批評馬英九附和中共對「中國」及「九二共識」的定義，其實馬英九對「中國」及「九二共識」的定義，一向不同於中共，反而是民進黨一路堅持附和中共對「中國」及「九二共識」的定義。在此，民進黨是中共同路人。

馬英九提出「和平／奮鬥／振興中華」。「和平奮鬥」應是建立在中華民國與中華人民共和國和平共好的「過程論」；「振興中華」應是主張中華民國與中華人民共和國雙贏共好的「目的論」。而且，「振興中華」可說是一個高於並大於「統一」的「目的論」，與習近平的「中華民族偉大復興」直接對應；可以減輕「統一」對兩岸關係造成的摩擦與扭曲，雙方在「振興兩岸大屋頂中華」的共同認知下，就可能有更好的「和平／發展／交流／合作」。

《大屋頂下》始終嘗試以「兩岸大屋頂中華」及「兩岸大屋頂中國」來營造兩岸架構，並主張「定錨中華民國／共構和平競合」。民進黨主張「誰跟你是中國人？」，不能立足「兩岸大屋頂中華」，更遑論進入「兩岸大屋頂中國」；而本文猜想，馬英九此行呈現的架構，與「兩岸大屋頂中華」及「兩岸大屋頂中國」皆可能存有顯著的交集。

其實，呂秀蓮與謝長廷皆曾登陸「祭祖」，祭的也是「中國人」，也說過「飲水思源」之類的話。但如今民進黨卻說：「誰跟你是中國人？」唉！這教人從何說起。

在「烏克蘭天花板」及「裴洛西天花板」下，兩岸不能打，又不能統一，藍綠紅三方皆應從「目的論」轉向「過程論」。

何謂「由目的論轉向過程論」？就是12個字「定錨中華民國，共構和平競合」；或濃縮成四個字，就是「和平發展」。