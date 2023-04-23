八旗總編返鄉探親傳遭拘捕 學者聯名籲陸放人

出版社八旗文化總編輯富察（李延賀）傳出在大陸失聯。(取材自臉書)

讀書共和國出版集團屬下的八旗文化總編輯富察（李延賀）於3月初返中國大陸探親後，據傳近日於上海遭陸方相關部門「監視居住」、失去人身自由數日，至今仍和公司失聯。作家王丹、顏擇雅，以及媒體人矢板明夫、學者汪浩和沈榮欽等40位八旗文化工作夥伴，22日發表共同聲明，富察享受言論自由、出版自由均「無罪」，呼籲大陸當局釋放富察。

作家貝嶺日前在臉書 指出，八旗文化總編輯富察3月初返陸探親後，在上海被中國警方祕密拘捕。讀書共和國也表示，富察3月表示要回大陸探視母親與掃墓，回去後失去消息，迄今跟公司沒有任何聯繫。

八旗文化下40名作者、譯者、編輯與工作伙伴發表共同聲明，內容指出，富察熱愛讀書、出版，對編輯工作有無比的熱情，將全部時間與精力都奉獻給知識傳播與文化啟蒙。待人誠懇無私，對同事寬大熱情也對名利無所求，在台灣的自由環境中如魚得水、揮灑自如，並竭盡所學貢獻華文世界讀者。

聲明指出，台灣出版、學術、言論自由是每個讀者和作者的日常生活，八旗文化出版物多元也深受華文世界讀者喜愛，相信富察享受言論自由與出版自由「無罪」，呼籲當局立即釋放富察，讓他早日與家人團聚，回到出版工作。

富察出生遼寧瀋陽，認識台籍妻子後2009年依親 移居台灣，目前擔任八旗文化總編輯，在此前曾任職上海文藝出版社，目前仍是中國籍。

陸委會日前則表示，目前不便對外說明，但強調「人是平安的」。