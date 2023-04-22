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新聞眼／柯赴美面試 實問虛答能交代？

華盛頓記者 張文馨

有意角逐總統的台灣民眾黨主席柯文哲結束華府拜會，這也是訪美行程的重中之重；事前期待值拉好拉滿的柯，卻是點到為止，實問虛答。

訪美行最重要在完整論述兩岸與外交國防政策，柯文哲可以點出問題，讓聽眾聽了很順耳，但華府人士不是普羅大眾，多數是長期處理兩岸事務的官員和學者，不是聽一句點到為止就可以交代。

對於國防政策，柯文哲說，「國防什麼啦大概就照這樣」，他談強化人民心理準備，卻沒談防衛概念，轉而將話題導向他要求美方協助台灣加入區域經濟組織。

問兩岸，柯文哲說，有交涉有談話總是可以找到解方，但柯文哲要如何展開與北京的對話，若北京預設前提他要不要接受？或者他有自己對北京的溝通管道？柯文哲都沒有回應。

至於外交，柯文哲說，台灣無論哪政黨執政，對美關係都不會變，繼續保持大概就可以，台灣和美國的交往有爭議的問題都解決掉了，現在跟美國往來沒有任何問題。這句話說給做外交工作的台灣官員聽，恐怕只搖頭苦笑。

柯文哲參加CSIS的智庫活動，對談的中國實力計畫主任林洋（Bonny Lin）就不斷追問柯文哲要如何拿捏中國大陸和美國的距離。

例如，柯文哲以治療處方比喻兩岸溝通窒礙的癥結，他說，若病人（台灣）對盤尼西林（九二共識）過敏，為何堅持要打？那要提出什麼治療方案，預計何時見效？柯醫師和柯主席都沒有說，這個答案，不僅美國官員想知道，台灣人民更該知道。

柯文哲點到北京沒有清楚定義對台交往的重要名詞，包括九二共識、一個中國和一國兩制，「就像買東西前，你要讓我知道東西是什麼，你現在只叫我買，但我不知道買的是什麼，這是一個大問題。」

這個比喻恰如其分，柯文哲想把自己推銷給台灣人民，讓台灣人民埋單並投下選票，卻只是叫台灣人民支持，卻不讓選民知道柯文哲的政策內涵，這是一個大問題。

若說這場赴美面試，是出口也是內銷，恐怕最該聽到柯文哲執政藍圖的華府人士和台灣民眾，都沒有得到答案。

柯文哲 北京 華府

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