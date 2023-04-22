依賴台積電有危險？彭博：台促美別過激

彭博資訊報導，台灣官員敦促美方，別一直高喊仰賴台積電有危險。(路透)

美國面臨中國大陸武力侵犯台灣的威脅，希望減少對台灣晶片 的依賴，但台灣官員認為拜登政府做得有些太過火。彭博資訊報導，台灣官員透過私下交流和祕密渠道，敦促美方對於有關依賴台積電 有危險的說法降低音量。

報導指出，台灣官員尤其對商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）不滿，她稱美國對台灣晶片的依賴「站不住腳」且「不安全」；他們對擔任美國眾議院外交委員會主席的眾議員麥考爾（Michael McCaul） 訪台期間的言論也深感不安。麥考爾說台灣的半導體產業是「很容易受到入侵影響」的戰略資產，談及美國推動將晶片供應鏈移出台灣時表示，「窗口即將關閉，我們的時間不多」。

要求匿名的消息人士描述台灣官員的緊張，凸顯出他們維持台灣半導體全球舉足輕重地位時所面臨的難題。他們必須試圖吸引軍事和外交支持以遏制對岸入侵。

美國頻頻警告大陸有武力犯台的風險，使情勢具有新的緊迫性。美國國會兩黨都指責北京計畫最早2027年準備好以武力奪取台灣。跡象顯示，億萬富翁巴菲特 在內的投資人慎重看待此事。

因為擔心兩岸緊張局勢，巴菲特旗下的波克夏公司去年第4季減持台積電達86%。巴菲特說：「我重新評估了這個部分，沒重新評估業務、管理層或其他。」他手腳俐落大手筆賣了37億美元台積電，嚇壞投資人。

經濟部知情官員昨天說，現階段晶片供應鏈分工是對台美最健康的模式，過分強調台灣不安全只會讓有心助長不安氛圍者的意圖成功。

知情官員透露，上述說法從去年美國眾議院議長裴洛西訪台之後就有出現。裴洛西訪台後大陸啟動軍演，當時許多國際企業來信詢問台灣分公司與台灣安危。邊境管制解除後，許多企業高層來台交流，與台灣官員會面也問台灣是否危險？

官員表示，當時都反問「現在已經在台灣了，是否感受到危機？」希望讓他們安心。台灣政府官員也透過與美國政府對話管道表達，可理解雷蒙多為推動《美國晶片法》及「美國製造」的決心，但不認為要一直強調「依賴台灣晶片很危險」。