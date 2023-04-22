侯友宜會星副總理 外界視為雙方「未來領導人」會面

新北市長侯友宜(左)率市府團隊訪新加坡。新加坡副總理黃循財(右)在臉書發文表示，和侯友宜與侯友宜是老朋友，新加坡長久以來跟新北市也是友好關係。(取材自黃循財臉書)

新北市長侯友宜 昨天上午與新加坡 副總理黃循財會面，外界視作未來雙方領導人物會面。聊到國家走向、城市治理和經貿合作等，侯友宜也稱「黃副總理被指定為下個接班領導人」，彼此分享經驗，大家一起讓新北市、讓新加坡、讓台灣會更好。

侯友宜前天私下訪新加坡國家發展部長李智陞，昨天上午9時許搭車離開飯店，行程保密，媒體還到新加坡總統府堵人，被當地警察 問話，侯下午2時許參訪新加坡創新機構，仍不鬆口與誰見面，僅說「都是新加坡好朋友給我的安排，我們都心存感激。」

直到晚間6時許，黃循財發臉書貼上兩人合影照片，並以英文發文稱，和侯友宜聊得很開心，上次是2019年，侯友宜參訪新加坡見面，與侯是老朋友，新加坡長久以來跟新北市也是友好關係，這次與侯談論城市規畫及永續發展，「我很開心他到這邊參訪」，兩人會面才曝光。

侯友宜說，黃副總理是他在四年前就認識的老朋友，時任國家發展部長，經過這幾年升任副總理，又被指定為下個接班的領導人，談了永續發展及城市治理外，更重要的對經貿合作、對國家未來的走向如何更好，彼此聊得很開心。

被問到黃循財是否關心台灣的總統大選？侯友宜說，「老朋友當然會關心很多事啦」，大家還是最關心如何把工作做好，尤其黃副總理對新加坡的未來有很好的願景，也可以讓台灣借鏡。

侯友宜說，這次可說是兩位老朋友見面，彼此分享工作上的經驗，讓彼此更互信、理解，也讓新加坡和我們國家及新北市更好，才是最大目的。

侯友宜昨也與新加坡經濟發展局副總裁彭鈱荃、代理副總裁劉晉榮等人對談，侯也提及台灣物價高漲、薪資所得低問題，好奇新加坡面對將近6%的通膨率，薪資結構是否配合調整，人民所得是否能夠支應日常生活？

彭鈱荃表示，新加坡有便利的公共化服務，能有效減緩人民生活壓力，由於服務業占新加坡經濟總量七成以上，服務業薪資水準為重要基礎。