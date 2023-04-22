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下月改選 李政宏料續掌台企聯 將率團訪河北

特派記者賴錦宏／北京22日電

因疫情延期兩次的大陸全國台企聯換屆改選，確定5月中旬於北京舉行，現任總會長李政宏確定連任。監事長和大部分理事都將繼續連任。李政宏連任後，將立即率領台企聯常務副會長、副會長等約五、六十人，赴河北雄安新區參訪考察。

第6屆大陸全國台企聯總會長改選，將於5月16日在北京舉行，據指出，在上次台企聯常務理事會時已敲定由現任會長李政宏續任。監事長將由曾任深圳台協會長的黃明智連任。5月17日，全國台企聯將開一整天的會，討論常務副會長和副會長人選，預計本屆將有許多新面孔出現。隨後，由新任會長李政宏頒發常務副會長、副會長當選證書，並和蒞會的大陸國台辦主管官員合影。

受到關注的是駐會常務副會長兼秘書長程金中是否續任，程金中為原國台辦交流局局長、澳門中聯辦台灣事務部部長，與台商關係熟絡。有消息稱，程金中很可能連任，但最終決定名單將由主管機關確認。

5月18日，李政宏將率新屆常務副會長、副會長，赴河北雄安考察。

台企聯大會每3年1屆，相較過去多為華南地區資深台商會長擔任掌舵手，2019年首度有華東地區的李政宏出線。他當選後，曾率領台企聯團隊，為台商轉型升級，在AI人工智慧、新能源、新環保產業上多所促進。

此外，李政宏任內，台企聯也曾考察大陸「一帶一路」沿線建設；在大陸「扶貧」、「鄉村振興」、「美麗鄉村建設」等官方政策，予以積極配合。

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