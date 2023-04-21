瑞典國會議員辦座談會 無條件支持台灣參與WHA

「台灣-瑞典 國會議員協會」19日上午在瑞典國會舉行挺台灣參與世界衛生大會（WHA ）座談會，支持台灣參與WHA訴求。

座談會由台瑞國會議員協會（Sweden Taiwan Parliamentarian Association, STPA）主席歐柏莉（Boriana Åberg）主持，瑞典斯德哥爾摩安全與發展政策研究所（Institute for Security and Development Policy）所長施萬通（Niklas Swanström）、瑞典卡洛林斯卡醫學院（Karolinska Institute）公衛科學教授佛斯柏格（Birger Forsberg），以及駐瑞典代表谷瑞生應邀出席與談。

與會人員分別從國際地緣政治、專業公衛觀點等角度說明台灣參與WHA的重要性、必要性及急迫性。座談會共有10多名瑞典國會議員及國會行政人員出席。

歐柏莉表示，台灣無庸置疑應獲邀參與WHA，並說將無條件支持並持續推動台灣參與。施萬通說，醫療保健是基本人權議題，呼籲作為現任歐盟輪值主席國的瑞典領導協調歐盟成員國共同支持台灣，並強調台灣以觀察員身分參與WHA與政治地位無關，如庫克群島、紐埃雖非聯合國會員國，亦可為WHO 會員國。

佛斯柏格則以公衛專家角度指出，以平均壽命、人均所得及新生兒死亡率等3項指標衡量一個國家的公衛水準，可以看出台灣的公衛水準在全球名列前茅，有許多世界各國可取經之處，國際合作對於衛生推廣及疾病管制至為重要，不僅對台灣有益，對世界亦然。

駐瑞典代表谷瑞生表示，中國持續霸凌台灣，最嚴重之例是阻擋台灣參與WHA，使得台灣無法被納入「世界衛生條例」（International Health Regulations, IHR）聯繫網絡及「全球流感監測及應對系統」（Global Influenza Surveillance and Response System, GISRS），期盼瑞典今年能如同去年美、日、英、法、德等10國的作法，公開發言支持台參與WHA。

「台灣-瑞典國會議員協會」是瑞典國會正式立案之友外團體，也是瑞典國會最活躍的友外團體之一。協會經常於國會藉提出動議、書面或口頭質詢等方式，支持各種與台相關議題，如今年就參與WHA案已提出6次質詢。

有關支持台灣參與WHA與世界衛生組織（WHO）的質詢，瑞典外交部長比爾史特龍（Tobias Billström）表示，瑞典將在歐盟發起並召集各會員國共同支持台灣參與WHA、WHO的工作與會議。

比爾史特龍表示，瑞典支持台灣參與WHO，也非常看重台灣在世界衛生的重要貢獻。