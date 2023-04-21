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華盛頓州議會通過友台決議 西北區4州接連挺台

中央社／舊金山20日專電

華盛頓州參眾議會連續第3年通過挺台決議，身為台灣女婿的華州參議員瓦戈納發言強調，支持台灣最重要的原因是雙方具有共享價值，呼籲各界嚴肅看待中國破壞台海和平。

美國西岸的華盛頓州是科技巨擘微軟（Microsoft）和網路零售商亞馬遜（Amazon）總部所在地，州內最大城市為西雅圖。

13日，華州眾議會通過友台決議，駐美代表蕭美琴親自見證，19日，駐西雅圖辦事處長甄國清受邀赴參議會旁聽，超過6成議員簽署決議，這也是華州議會連續第3年通過決議文，表達挺台立場。

領銜提案的民主黨籍華州參議員沙羅孟（Jesse Salomon）發言表示，華州與台灣數十年來維持友好關係，居住在華州的台灣人為全美第4多，華州與台灣在農業和高科技產業上合作密切。

沙羅孟說，中國在外交上孤立台灣，決議文象徵華州對國際盟友的支持，也向其他國際友人傳達共同對抗威權的決心。

沙羅孟和共和黨籍華州參議員瓦戈納（Keith Wagoner）發言均強調，雙方在經濟之外，共享民主、人權、自由等價值。

瓦戈納提到，妻子在台灣與家人相聚，並呼籲各界嚴肅看待中國破壞台海和平。

決議文也重申華州支持台灣參與攸關全球衛生及飛航安全的國際組織，並呼籲台美深化經貿夥伴關係。

近年，微軟和亞馬遜都擴大在台投資，2021年，微軟耗資13億美金建立雲端資料中心，是其在台30年來最大一項投資。台商在資通訊、航太及綠能等供應鏈也一直扮演關鍵角色。

美國懷俄明州、愛達荷州與蒙大拿州州議會接連在2、3月通過挺台決議，加上華盛頓州，目前美國西北區已有4個州以決議文明言支持台灣。

華盛頓州 微軟 參議員

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