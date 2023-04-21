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八旗文化總編在陸被捕？ 陸委會稱平安

台灣新聞組／綜合21日電
大陸作家貝嶺在臉書發文稱，八旗文化總編輯富察日前在上海遭秘密拘捕。（截圖自貝嶺臉書）
大陸作家貝嶺在臉書發文稱，八旗文化總編輯富察日前在上海遭秘密拘捕。（截圖自貝嶺臉書）

八旗文化總編輯富察（李延賀）20日遭披露3月返回大陸探親時，疑似被中國大陸國安人員拘捕。陸委會回應，尊重家屬意見、目前不便對外說明，但強調「人是平安的」。

大陸涉台官員表示，不知道相關情況，也沒聽說此事；希望台灣家屬循正常管道，向李延賀所在地的大陸相關部門打聽情況。

陸委會副主委詹志宏指出，政府一直在關注此案，「最重要的是我們對提供家屬最貼切的關懷跟協助，目前不便對外詳細說明」。對於富察到底是不是被捕？詹志宏也僅回應，「還是尊重家屬、人是平安的」。

作家貝嶺昨在臉書貼出，讀書共和國出版集團旗下的八旗文化總編輯富察（李延賀），3月初返回大陸在上海遭警方秘密拘捕。讀書共和國表示，富察迄今跟公司沒有任何聯繫。據了解，他跟留在台灣的台籍妻子也失去聯絡，臉書發文停在3月初沒有更新。

富察生於大陸瀋陽，滿族人，認識台籍妻子後，2009年依親移居台灣，創辦八旗文化出版社並擔任總編輯。在此之前他任職上海文藝出版社，目前仍是陸籍。

貝嶺在臉書中指出，富察主持的八旗文化出版過許多大陸不能出版的書。一位出版人指出，八旗出版許多歷史書籍，其觀點往往跟大陸官方背道而馳。

據了解，富察失聯的消息4月初就已在特定人士間流傳，但因其家人希望能透過私下管道設法營救，因此各方均不願公開此事。

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