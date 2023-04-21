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新聞評論／捷克要買雄三飛彈？一場畫鬼大賽

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圖為海軍海鋒大隊發射雄三反艦飛彈。(取材自軍聞社)
圖為海軍海鋒大隊發射雄三反艦飛彈。(取材自軍聞社)

媒體大篇報導「台製航母殺手」，表示中國日前圍台軍演，不僅共機擾台架次創新高，更令人矚目的是加入首艘自製航空母艦山東號；但台灣民眾不用擔心，因為中科院研發有「航母殺手」之稱的兩款雄風三型飛彈改良型，已獲得重大成果，飛彈體型縮小，射程却增加好多倍。報導並指出，由於雄三飛彈威力驚人，連捷克參訪團日前來台都有意購買。

這難免令人想到成語「畫蛇添足」，原本似乎煞有其事，加上四條腿之後，立刻就讓人曉得，一切都是不打草稿的「文創」。

雄風系列從1970年代末問世的雄風一型以來，就是貼海飛行、攻擊敵方船隻的反艦飛彈。不同於美製魚叉飛彈具備由戰機掛載的型號，現役的雄風二型與三型飛彈，不具備空射能力，必須由艦上或岸上發射。對於身處歐洲內陸，距海甚遠的捷克，就算雄風飛彈性能再好，也是無用武之地。

不少民眾曉得捷克的地理位置，自然可能質疑此舉合理性。報導特別提到，捷克徵詢雄三飛彈的原因，是打算轉提供給烏克蘭。這話乍聽有點道理，其實更不符合國際規範：武器生產國為了避免產品流入不友善國家，都會要求買家簽署「最終使用戶保證」，確保對方不會轉賣。「託鄰居幫忙團購」是民眾的生活日常，在軍火市場上可是禁忌。

就算蔡政府願意配合捷克，以轉手方式賣給烏克蘭。然而雄三飛彈可不是氾濫全球、根本不可能追查來源的AK-47，烏方只要使用甚至部署，立刻全世界都會知曉。台灣屆時能否承擔此舉的外交風險？別忘記捷克波蘭等國近來雖然對台灣友善，但至今可沒打算切斷與北京邦交。更何況俄國至今仍是台灣的天然氣來源國之一，如果俄方為了報復，中止對台灣出口，或者更大規模釋出軍事關鍵科技給中共，該怎麼辦？

換言之，所謂捷克意欲洽購雄三飛彈，註定是一時用來博取網路流量的話術噱頭。就算此後毫無消息（這是當然結果），當事人也可宣稱，這是台灣考量到國安因素，予以婉拒云云。整個故事正如同畫鬼：畫出來的東西到底像不像，一點也不重要；反正沒人知道鬼長得什麼樣子，就算不像，鬼也不會出來否認。

隨著兩岸關係緊張，各式相關新聞紛紛成為讀者關注焦點，各媒體眼見利基所在，自然也都大量投入相關內容的生產。然而遺憾的是，目前為止坊間充斥的相關報導文字，實在不乏黑心產品等級。台灣方面自吹自擂者如此，大陸網民把國造產品吹捧上天，或是想像出各種「邪惡美國黑科技」，亦復如此。甚至連歐美來源的資訊，也未必沒有目的：所謂的機密資訊外洩，到底是當真不慎外流，或者為了博取外界信任，換一張面具來帶風向？

近來「認知戰」一詞喊得震天價響，每天強調對方認知戰威脅的人，實則自己也是箇中高手。當然，任何領域的競爭，宣傳都是重要一環，各方面為了自己的利益，祭出認知戰或反認知戰，自是天經地義。重點是，身為閱聽人，在鋪天蓋地的話術間，有沒有不受人惑的智慧？會不會輕易就成了受人擺布的「盤子」？

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