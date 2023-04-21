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台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍明訪北京 盼速恢復旅遊

台灣新聞組／台北21日電
兩岸交流期間有大量陸客赴台旅遊，圖為台旅會曾經邀請大陸旅遊達人造訪澎湖鯨魚洞。(本報資料照片)
兩岸交流期間有大量陸客赴台旅遊，圖為台旅會曾經邀請大陸旅遊達人造訪澎湖鯨魚洞。(本報資料照片)

為推動兩岸盡快恢復旅遊，台灣前觀光局局長、台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍明將率團到北京訪問，此行將拜會大陸文旅部、國台辦、前國家旅遊局局長邵琪偉等人，將向陸方說明，如何消除芥蒂、互遞橄欖枝、解除團客、自由行禁令。

賴瑟珍此行預計首日將拜會主管旅遊的文旅部副部長杜江。在拜會文旅部和國台辦時，賴瑟珍等人將建議：一、兩岸目前除原先直航點外，已在3月初再恢復10個定期航點及13個包機航點，但航空公司申請數額不到一半，包機更少，主要為「禁團令」未解；台灣旅遊業界殷殷期盼兩岸旅遊市場能循序、有節奏逐步開放，建議「旅遊小兩會」可恢復協商，就如何開放進行相關磋商。

賴瑟珍此行團員包括：副理事長張金明（鳳凰旅行社）、戴啟珩；理事黃國瑜（雄獅旅行社）、黃德貞（中國旅行社）、齊雁蘋（三越旅行社）；監事鄭虞坪（優遊吧斯）；秘書長葉碧華、謝美娟，及團員吳秀光（昇恒昌）、許晉睿（前品保協會理事長）等。

另，國民黨昨天舉行「兩岸不對話，觀光受其害！籲開放組旅遊團赴陸，盡速恢復兩岸旅遊」記者會，文傳會主委洪孟楷向蔡政府提出3點呼籲：盡速開放國人組團赴陸旅遊、放寬陸籍人士來台專案申請規定、盡速與對岸協商重啟兩岸觀光交流。他強調，兩岸交流互動才能降低台海緊張情勢。

台灣旅遊發展促進協會理事長張桂銓、台灣旅行業協會理事長黃文卿、中華民國觀光領隊協會理事長嚴從音、台北市旅行商業同業公會副理事長柯牧洲昨天受邀出席記者會，紛紛說明兩岸旅遊交流停滯造成觀光產業的困境。

眾人表示，陸客來台對台灣觀光的幫助很大，他希望政府重視觀光產業的生存權，且唯有開放兩岸旅遊，才能真正和平保台。

陸委會副主委詹志宏回應表示，過去3年，旅行業者一半過很苦的日子，跟全球經營海外旅遊的業者都是一樣的，另一半很高興的叫國內旅遊，因為先復甦，而政府要站在中間，對整體局勢評估後，逐步放寬。

詹志宏強調，這並非我方單方面解禁即可促成，關鍵在於兩岸均作出開放，例如陸生來台，「我們早就開放了，但是他們就是不放」，所以說這是互相的，交流才能順利推動。

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