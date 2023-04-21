蔡英文出席APEC？外長：會與他國協商安排

今年亞太經濟合作會議(APEC)由美國主辦，21位聯邦眾議員近日聯名致函美國國務卿布林肯，呼籲美方邀請蔡英文總統參加。(記者黃義書／攝影)

亞太經濟合作會議（APEC ）今年由美國主辦，11月登場。21位美國眾議員 18日致函美國國務卿布林肯 （Antony Blinken），籲邀請蔡英文總統參加。外交部長吳釗燮昨到立院備詢，會前受訪時表示，台灣參與APEC多年，有長遠作法且方式活躍，本屆也會與其他國家做最好的協商與安排。

中央社報導，美國今年由泰國手中接下主辦APEC的棒子，計畫分別於2月14日至28日、5月14日至26日及7月29日至8月21日舉辦3場資深官員會議，重頭戲經濟領袖會議將於11月12日當周在加州舊金山登場。

共和黨籍眾議員古登（Lance Gooden）18日領銜發出這封信函，並獲眾議院能源暨商業委員會主席羅傑斯（Cathy McMorris Rodgers）及歐文斯（BurgessOwens）、拉馬法（Doug LaMalfa）與戴佳雷（ScottDesJarlais）等20名共和黨籍眾議員簽署。

議員們在信中向布林肯表示，台灣對區域有重要經濟、文化與科技貢獻，他們相信蔡總統值得充分尊重，台灣也應獲得與其他APEC會員國同等的公平待遇。

台灣1991年以「中華台北」（Chinese Taipei）名義加入AEPC，自此以來，歷任總統皆未曾親自參與領袖會議，包括蔡總統在任七年期間，首兩年由親民黨主席宋楚瑜擔任代表，2018年起改派台積電創辦人張忠謀出席。

本報系聯合報報導，國民黨立委陳以信質詢，友邦巴拉圭正在選舉總統，但無論是誰當選，就職典禮台方都會派員參加，他聽說目前是規畫由副總統賴清德前往，會「順便」過境美國，是否為總統選戰打知名度？

外交部政務次長李淳答詢，巴拉圭總統就職典禮時間約在今年8月，台方參加是確定的，但由哪位領導人代表出席，還在規畫中。

李淳另表示，台灣推動加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），7月是關鍵時間點，政府將運用各管道力推，今年已安排數團前往各成員國爭取支持，包括月底將派團赴秘魯、智利等國。